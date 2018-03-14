蔡当局非核家园承诺跳票：废核不现实重启又被骂

原标题：蔡英文当局“非核家园”承诺跳票：废核不现实重启又被骂

台湾包袱铺，废核有难度！每天关注台海动态的大侃子今儿再跟各位侃侃台湾“非核”“废核”那点事儿。其实，这个话题算是老生常谈了，但它三五不时的还会出来抢个镜、搞点事情，怪谁呢？当然是硬生生提出“非核家园”四个大字的民进党了。

在野时曾高呼“我是人，我反核”的民进党前两天好似又有重启核二厂的想法，哦，不对，不是“重启”，“赖功德”说了这叫“再转”……尽管人家之后还强调了，这并不会影响2025年“非核家园”目标的实现，但依旧是被骂得狗血淋头，岛内军事专家宋兆文就痛斥，“啥子叫不要脸？这就是不要脸！”，接着还嘲讽说，反核电的人和团体，赶快走上街头，集体绝食吧。

你别说，还真有人“配合演出”呢！“全台废核行动平台”11日下午在凯达格兰大道举办了废核大游行，从“核废处置”、“能源转型”、“核电废止与除役”三个层面提出了九大要求，呼吁台当局提前除役核一及核二、尽速废止核四等；反核民众同时强调，不该让核二厂二号机再加入运转，让台湾能源走回头路。

据悉，有超过2000人参加了当天的游行活动，并分成了“面对核电代价”大队及“翻转能源未来”大队两支队伍，怒呛蔡英文当局“非核家园”的目标跳票，直言“台当局没有能力让居民回家！”

其实也不怪台当局有重启核二厂的打算，毕竟夏天还没到，岛内的供电系统就拉起了警报这种事儿可不妙，整不好又会来个去年“815全台大停电”的囧事呢……

但反核团体显然有着不一样的思路，大概是觉得又被民进党骗了吧。

北海岸反核行动联盟执行长郭庆霖就表示，“311福岛核灾”七周年了，仍有55000位福岛居民过着流离失所的生活，反观台湾“打着非核家园旗帜”的民进党，执政两年了，至今仍无法达到民间团体、居民的要求，“我想台当局必须重新思考，民众让喊出‘非核家园’的民进党上台，但现在看来，是台当局没有能力让居民回家！”

地球公民基金会公关活动组组长陈雅晶也说，蔡当局上任近两年，虽然曾提出非核文件，但进度落后，包括今年即将要除役的核一，除役的经费从何而来、核废料贮存场的选址等，都不见下文，如今又计划重启核二厂二号机，直言蔡当局嘴上称2025年要达成“非核家园”目标，“但根本没在努力”。

过去发起“我是人、我反核”活动的柯一正则认为，核二机曾连续发生多次问题，如今台当局却要重启，“如果又发生问题，谁来负责？”

台湾政论节目中的嘉宾也讽刺蔡英文当局，当初坚定反核，说用爱可以发电，“结果现在发现通通都是谎言”！

“我是人，我反核”、“2025年非核家园”等这些都是民进党当初参选时的口号和蔡英文的承诺，如今台湾不仅有亟待解决的缺电危机，还有欲被蔡英文当局重启的核电，自然会再一次引发岛内民众对民进党政策的质疑。

而眼见着反核游行民众一波高过一波的质疑声，11日当天蔡英文却透过脸谱网重申了要建立“非核家园”的立场，更指出：台湾即将成为一个零核电的地区，为了迎接这一天的来临，台当局会做万全准备，继续努力。

没错，就是这样简简单单的一个“声明”，看似立场坚定，然而却没有提出任何一项行之有效的具体细则，对此，前“立委”孙大千嘲讽道，蔡英文“文青式”的论述方式和发言是“一篇真挚诚恳，温馨感人的‘废话’。”

孙大千在文章中不仅逐一反驳了蔡英文发帖的内容，更直言，蔡英文口中的“非核家园”方向绝不会改变，只是再次告诉大家“这是一个方向很清楚的‘梦想’”。

台湾前陆委会副主委也指出，民进党当局如今在核电存废、供电稳定、空污治理、能源替代四大问题上皆无解决之法，民众自然恼火，“你的政治承诺呢”？

当然，多数网友也是对蔡英文这份不痛不痒的“立誓帖”很不买账，认为这根本是“戏精”民进党的又一次演戏，“干话中的干话”，更有人直言“废核只是政党用来抗争的假议题” 。

也有人讽刺，虽然蔡英文当局以日本福岛当年的核泄漏事件搞事情，声称梦想是“非核家园”，但并不影响他们进口核食啊。

更有耿直的网友直接把矛头对准蔡英文，“（废核）还不如直接废蔡英文比较快”、“老在空中画饼，把台湾人当傻子耍”。

大家会对蔡英文当局如此口诛笔伐，说到底无外乎是因为他们打着“非核家园”的口号上台，到头来不仅没有解决替代能源的问题，还让岛内陷入了缺电的危机，而大肆利用火力发电更对民众的健康造成了威胁，万万没想到的是，最后却还是要重启核电厂！这选前选后的两副面孔，怎能不让人生厌？愤怒的网民不禁揶揄“当年打着‘我是人我反核’的这些人，过几天重启核电还是人吗？”

有道是“祸从口出”，又道是“言出必行”，既然民进党当初想当然的喊出了“我是人我反核”的口号，又举着“非核家园”的“神主牌”上了台，那如今这重启核二厂的打算又是闹哪一出？想来，“重启”也好“再转”也罢，台湾民众恐难再信任蔡英文当局了。

来源：中国台湾网

责任编辑：霍宇昂