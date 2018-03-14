全国人大财经委副主任委员:建议个税起征点提一倍

原标题：全国人大财经委副主任委员尹中卿：建议个税起征点提高一倍

全国人大代表、全国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿接受《财经》记者专访时表示，提高个人所得税起征点，建议按惯例提高一倍，“调整至7000元或7500元比较合适”。

在3月5日的政府工作报告中，国务院总理李克强称，将改革个人所得税，提高个人所得税起征点。

个税起征点提到多少比较合适？ 3月7日，财政部副部长史耀斌接受记者采访时表示，会根据居民基本生活消费水平的变化，提出提高起征点的政策性建议。这次个人所得税改革增加了专项扣除，比如增加子女教育、大病医疗等专项费用的扣除，“还会根据实际情况最后具体确定专项扣除项目的规模和数目。”

尹中卿称，中国过去几次个税起征点的调整，缺乏明确的标准，而应该有一个计算公式。既然没有公式，建议按惯例提高一倍，“调整至7000元或7500元比较合适”。

他认为，个税的一个主要功能是调整居民收入分配差距，最终是调整财富分配。“但现在个税的设计是希望更多人纳税，作为增加国家税收的一个主要渠道。”个税起征点从最早800元提高到1500元、再到3500元，每次都遭遇有关部门极大阻力。

另外，个税的征收条件、手段没有随着现代化发展，导致个税在实际征收中变成“工薪税”，主要纳税人是工薪阶层，个体工商户、企业主及通过现金交易者等“躲开了个税”，“当前问题是漏税的漏斗太大”。

尹中卿建议，一方面个税改革要解决大部分工薪阶层负担过重的问题，继续调整起征点。另一方面要加强征收方式的改革，对广大的个体工商户、小微企业主等，确定合适的征收标准。推进分类与综合税制相结合的征税模式改革，考虑每个劳动者的负担系数，结合其婚否、赡养人口、子女教育情况等。另外，个税还应与正在试点的养老保险结合。“个税的抵扣标准、抵扣范围应该更加公平，公平才是税收存在的生命力，不公平也缺乏遵从力，大家怎么愿意缴？”

另外，针对财政部提交给全国人大审查的2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案，尹中卿表示，2017年预算执行情况总体比较好，主要问题是预算变动太大。客观原因之一是经济形势比年初预期好，主观原因是财政部门的预算法观念还不强，预算编制不科学，代编预算还太多，这就导致预算执行不严格，频繁调整，有的相差比例太高。

他说，这些问题在2018年可能会表现更严重。这次全国两会要表决今年的预算报告，而今年改革国家机构，发生变动的机构就涉及预算调整，新设立部门没有预算，所以全国人大批准的预算在实际中怎么执行需要研究。“根据改革后的部门机构设置调整预算是必然，那么还必须经过程序依法调整。我认为这给今年的预算执行提出了新挑战。”

对于预算管理，尹中卿建议加快新的预算法实施条例出台。新的预算法2015年实施后，预算法实施条例的修订草案没有出台。“预算法有些内容规定得比较原则，实施条例对政府部门怎么贯彻预算法做出具体规定，比如预算的编制、审查、执行等。”

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责任编辑：霍宇昂