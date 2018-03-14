人大代表：建议降低民间借贷受法律保护的年利率

原标题：2018全国两会丨人民银行南京分行行长郭新明：建议降低民间借贷受法律保护的年利率

新京报快讯（记者沙雪良）十三届全国人大一次会议期间，全国人大代表、人民银行南京分行行长郭新明建议，现行民间借款利率偏高，加重借款人负担，建议将民间借贷法律保护的年利率予以降低。

依据最高法院2015年公布的相关司法解释，审理民间借贷案件，年利率24%以下部分受法律保护，年利率24%-36%部分性质上属于自然债务，借款人自愿支付利息但反悔的，法院不予支持；年利率超过36%的，超过部分的利息法院不予支持。

郭新明认为，上述标准的出台树立了民间借贷利率的标杆，而且简单明确，有利于司法审判的实施。但近年经济增长速度放缓，企业面临的不确定性因素增加，高利率对社会经济的负面影响加大。从实践中看，民间借贷主要参与主体如中小微企业的利润率远不及24%的利率上限，导致民间借贷纠纷频繁发生、社会矛盾突出。随着互联网金融的发展，网络借贷平台也利用相关司法规定，将借贷利率普遍定在24%甚至36%，加重了借款人的负担，也从一定程度上突显了“校园贷”、“现金贷”等业务的负面性。

“高利率加重了企业的负担，不利于推动资金脱虚向实。”郭新明认为，高利率也不利于打击高利借贷行为，对社会和谐稳定带来影响；同时，利率上限未考虑借贷性质、区域等因素，过于单一。

郭新明建议，最高人民法院对民间借贷利率的规定进行完善，参考当前实体经济融资成本、银行贷款利率等因素的基础上，将民间借贷法律保护的年利率由24%和36%两个档次相应地予以降低。明确向社会传递信号，指导社会民间融资成本明显下降，为实体经济发展提供有利的条件。同时，尽快推动出台非存款类放贷组织条例，对专门从事民间借贷业务的主体予以规制。

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责任编辑：张玉