北京今日24时将解除空气重污染橙色预警

原标题：北京3月14日24时解除空气重污染橙色预警
新京报快讯（记者邓琦）根据监测预报分析，北京地区今日（3月14日）受偏东风影响，污染物向山前堆积，东南区域及城区污染有所缓解，但山前区域污染仍较为严重。傍晚起，受东北风影响，污染物在夜晚前期继续累积，浓度略有提高，入夜后受冷空气影响，空气质量在夜晚后期自北向南逐步好转，预计明日（3月15日）早晨好转至优良水平。
按照《北京市空气重污染应急预案（2017年修订）》规定，北京将于3月14日24时按时解除空气重污染橙色预警。
目前预报显示，至18日，北京地区空气质量维持优良。
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