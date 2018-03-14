北大一副院长：房价年涨10%以上的现象将难以为继

原标题：2018全国两会丨北大光华管理学院副院长金李：房价每年上涨10%以上的现象将难以为继

新京报快讯（记者侯润芳 实习生李晓丽）如何看待2017年房价的上涨？如何理解相关调控政策？未来房价走势如何？新京报就有关问题专访了全国政协委员、北大光华管理学院副院长金李。

金李表示，过去十多年来，房价平均每年上涨10%或者更高幅度，但这种暴涨方式将难以为继。投资者继续把房地产作为投资的主要标的是不明智的，建议在资产配置上做一下大的调整。

新京报：如何看待2016年至2017年这一轮房价的上涨？

金李：从过去十多年的经验来看，房地产投资的平均收益率在10%左右，加上很多人有房地产不会暴跌的心理预期，很多人把投资房地产作为重要储值手段。2016年开始，大量的资金游到房地产领域。

政府也意识到这一问题，政策正在发生变化，“房子用来住的，不是炒的”的定位表示，房子是居民的刚需品，而不是进行投资或者投机的资本。政策希望投机者意识到，投资房地产也会有风险，未来投资房地产的收益不会再像过去那么好，这样资金逐步从房地产领域退出，进入到其他领域。

新京报：如何理解“房子用来住的，不是炒的”这一政策的出台？

金李：房地产领域几乎牵涉到系统性金融风险的方方面面，如果房地产领域发生系统性风险，会带来很多、更严重的问题。“房子用来住的，不是用来”这一政策出台主要基于以下几方面的考虑：

第一，化解系统性金融风险。资金脱实向虚，很多钱进入到房地产领域。要降低投资房地产的吸引力，提高投资实体经济的吸引力，实现资金脱虚向实。

第二，目前房地产的家庭杠杆率过高。很多人购房大量使用杠杆，增加了中国经济的杠杆率。此外，地方政府的杠杆率也很高，这是因为一些地方政府直接间接地将钱投入到房地产领域。

目前部分地区房价上涨过快，市场有一定的泡沫。如果房地产市场出现风险，将对社会造成极大的冲击。虽然政府有强大的意愿希望市场的平稳发展，但未必能阻挡泡沫的破裂。同时，也要意识到，泡沫形成的过程中，多套房的投机者受益，但泡沫破裂时得由政府来买单，这是不公平的事。

新京报：短期看，2018年房价走势怎样？

金李：政府调控从来不是要把房价打压下去，调控目的是希望房价稳定，既不过快增长，也不过快下跌，而是平稳、有序地缓慢上升。但我认为，过去十年来房价每年平均上涨10%或者更高幅度的现象会逐渐消失。

政府已把化解系统性金融风险提升到攻坚的层面。既然政府已下定决心，就会使用各种手段、调动各种资源来解决这一问题。从2017年开始，推出各项调控政策，目前看房价上涨过快的问题已得到很大程度的抑制。可以说，政府会使用各种手段来解决房地产领域的问题，比如两会期间讨论最多的房地产税。

新京报：房地产税只是政府的其中一张牌？

金李：对，政府手里有很多牌，房地产税只是其中的一张。作为一个学者，不便猜测还会有什么牌，但可以肯定的是，政府有能力、有决心把房地产市场控制在相对稳定、稳中缓升的格局。因此，长远看，房地产再像原来那样暴涨的方式难以为继，投资者把房地产作为投资的主要标的是不明智的，建议投资者在资产配置上做一下大的调整。

新京报：但是现在可投资的领域和产品很少。

金李：可以说，中国房地产市场的根本问题在于可投资的领域和产品太少。所以，解决房地产问题需要组合拳，在稳定房价的同时，金融领域也要不断创新、改革，提供多样的、符合中国投资者的产品，使得中国的资本市场更加丰富。

新京报：有人认为，房地产市场已迎来拐点，你怎么看？

金李：这个很难说，经济学家往往研究长期的问题，不做短期的判断。但是可以看出市场正在发生变化：第一，政府的目标越来越有明晰；第二，政府越来越有一套成熟的调控的手段和体系，不再像原来那样主要依靠行政手段。现在更多行政手段和市场化的手段相结合，在最大程度尊重民意的基础上，用可以形成高度共识的方式去推动市场朝着健康的方向走。

通过一系列的手段建立起房地产调控的长效机制，跳出“越调越高”的怪圈。

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责任编辑：张玉