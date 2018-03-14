代表:国务院机构改革提供北京落实新总规制度保障

原标题：2018全国两会丨北京市发改委主任谈绪祥：国务院机构改革方案为北京落实新总规提供了制度保障

新京报快讯（记者李玉坤 郭超）3月14日下午，十三届全国人大一次会议北京代表团举行全体会，审议国务院机构改革方案。全国人大代表、北京市发改委主任谈绪祥表示，国务院机构改革方案充分体现了可持续发展的要求，为北京落实新的城市总体规划，提供了制度保障。

谈绪祥在发言中表示，国务院机构改革方案充分体现了以习近平同志为核心的党中央大刀阔斧的改革决心和深谋远虑的改革智慧。《方案》旗帜鲜明、不折不扣地落实了党的十九届三中全会精神，改革的力度前所未有。

谈绪祥认为国务院机构改革方案，充分体现了可持续发展的明确要求，为北京落实新的城市总体规划提供了很好的制度保障。

“这次机构改革的一项重要内容，就是将分散在国土、水利、农业、林业、发改委等多部门的国土空间用途管制和生态环境管理职能统筹起来，组建自然资源部和生态环境部，这对北京切实落实好城市总体规划，坚持以自然资源环境承载能力为刚性约束条件，实现减量发展、促进自然生态永续利用提供了坚实的制度保障。从规划层面加强了统筹，将土地、森林、草原、湖泊等空间用地规划统一起来，建立完整的国土空间规划体系，更加有利于把生态环境的要求落到实处。比如北京提出的以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，将在统一的规划当中，视水资源、水生态、水环境的承载能力来确定空间布局，实现城市良性运行和可持续发展。”谈绪祥说。

“并且，从管理上加强了确权”，谈绪祥强调。这次自然资源确权职责统一到自然资源部。自然资源部将行使全民所有自然资源资产的“所有者”职责，既有利于保护，也有利于追责。比如，北京城市总体规划划定了市域面积25%左右的生态红线，按照国家的方案，建立生态保护红线的台账系统、刚性约束监测实现全覆盖，这些管理职责都将更加明确。同时生态环保部的生态保护监管功能也在加强，这对于北京通过实施更加严格的环境影响评价来推动污染防治等工作具有非常积极的重要意义。

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责任编辑：张玉