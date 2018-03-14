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GRE报告：中国大陆考生数学科目平均分列世界第一

GRE报告：中国大陆考生数学科目平均分列世界第一
2018年03月14日 21:24 新京报作者：方怡君
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　　原标题：GRE年度报告发布：中国大陆考生数学科目平均分位列世界第一

　　新京报快讯（记者方怡君）今日（3月14日），记者从GRE考试的研发机构美国教育考试服务中心（ETS）获悉，最新报告《GRE普通考试全球考生概况》发布。报告显示，2016-2017考试年份，中国大陆考生在数学科目（数量推理）的平均分位列世界第一，远高于全球平均分。而中国考生在语文科目（文字推理）的平均分则低于全球平均水平。

　　报告显示，在2016-2017考试年份，中国大陆的GRE考生人数位于全球第三，仅次于美国、印度。其中，中国男性考生的数量多于女性。从考生计划报考的专业来看，物理科学和工程仍是最受中国大陆考生欢迎的学科。

　　《GRE普通考试全球考生概况》主要聚焦2016-2017考试年份的GRE普通考试考生量和成绩等，涵盖考生的国籍、性别、计划报考专业、工作经历时长等内容。

　　据了解，GRE考试被称为美国研究生入学考试，包含文字推理、数量推理、批判性思维和分析性写作等内容。目前，全球部分研究生院和商学院的的硕士、工商管理硕士（MBA）和博士项目，以及美国的一些法学院均接受GRE成绩，是申请奖学金的重要参考依据之一。

责任编辑：张玉

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