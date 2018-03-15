台媒：陆客减少 岛内拯救观光业要靠“米其林”？

原标题：陆客减少，岛内拯救观光业要靠“米其林”？别闹

[环球时报特约记者 孙阳]台北14日成为全球第31个有《米其林指南》的城市，全台北共有20家餐厅获得星级评鉴。尽管台湾观光局官员宣称这将提升台湾的“美食吸引力”，进而拉抬岛内观光业的发展。但有岛内舆论称，靠米其林拯救台湾观光，是舍本求末，因为关键是陆客在减少，蔡当局若不能缓和两岸关系，台湾观光业“只能坐以待毙”。

东森新闻云14日报道称，被视为吃货界“美食圣经”的《米其林指南》正式登陆台湾。继上周公布“必比登推介”餐厅与“街头小吃”之后，“2018台北米其林指南”14日正式揭晓摘星餐厅榜单，共有110家台北餐厅入围，其中20家被评为星级餐厅，包括一星17家、二星2家、三星1家，另有36家“必比登推介”餐厅获得推荐。

《米其林指南》诞生于1900年，主要是为驾车外出旅行者提供资讯服务，后来引入美食评价体系。2007年，《米其林指南》正式进军亚洲，目前已经先后在东京、香港、澳门、上海、首尔等城市登陆。《米其林指南》有着一批特殊的“美食密探”，不动声色地去每一家餐厅，对各方面进行评定。最高评鉴的三颗星，代表着登峰造极的厨艺，达到值得为其安排一场旅游的水平。

去年《米其林指南》宣布来台时，有媒体爆料，这本“美食圣经”是台当局砸了9000万元新台币才请来的。虽然台观光局对具体赞助金额讳莫如深，但观光局长周永晖此后在“立法院”接受质询时承认，花了“不到外界说一半”。

台观光局主任秘书林坤源14日称，根据2016年国际旅客来台动向显示，美食是国际旅客来台目的第二重要的原因，这次被《米其林指南》纳入版图，代表台湾的美食和服务接待能力已经和国际接轨，期待台湾美食能够在国际上发光发亮。高雄餐旅大学副校长刘喜临预估将吸引10万左右食客“朝圣”。台湾雄狮旅游总经理游国珍称，将规划“米其林美食”行程，入境团费将高出10%-20%。但也有岛内学者提醒，米其林不是救观光的唯一良方，“死忠”的米其林粉丝全球只有几万人，但陆客缺口恐达150万-200万人次。有网友表示，陆客不来，再多的米其林餐厅也没用。

“迟来的米其林，救得了台湾餐饮业吗？”岛内《远见》杂志14日称，压垮台湾餐饮业的最后一根稻草不是陆客，反而是年金改革，原本为岛内消费主力的军公教，因为政策使然而缩手不敢花钱。面对现实，台湾餐饮业根本不可能只靠来吃米其林的外国观光客活下去。想要救台湾餐饮业，源头问题必须解决，少一点政治，多一点经济，产业要有政策以及配套，否则就算所有国际美食评鉴都来台湾，也于事无补。

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