吴敦义拟下月参加“两岸论坛” 三大议题引关注

原标题：吴敦义拟下月率团登陆参加“两岸论坛” 三大议题引关注
[环球时报综合报道]据台湾“中央社”14日报道，国民党文化传播委员会主任委员李明贤当天表示，两岸论坛预计4月下旬登场，国民党主席吴敦义希望率团赴大陆参加，近期会向“总统府”提出申请。
报道称，过去由中国国民党和中国共产党联合主办的“两岸经贸文化论坛”，俗称为“国共论坛”，在国民党前主席洪秀柱任内转型为“两岸和平发展论坛”，吴敦义上任后将其更名为“两岸论坛”。
李明贤14日下午在国民党中常会后表示，两岸论坛预计4月下旬在大陆举行，讨论三大议题：大陆台商得到公平投资保障与待遇，陆生赴台维持一定量与质，以及陆客人数维持稳定等。他称，国民党大陆事务部主任周继祥多次赴大陆磋商举办时间与地点，双方有默契要共同对外宣布。
李明贤称，吴敦义为卸任“副总统”，赴陆必须经台“总统府”核准，国民党会依照相关法令向“总统府”提出申请。（尚建松）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 汪洋当选新一届全国政协主席
- 【 军事 】 我少将:世界难民 有哪个是中国打出来...
- 【 财经 】 学者：年轻人也要为自己养老早做准备
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 最爱的内地城市？霍启刚秒答郭晶晶家...
- 【 科技 】 多米高管集体反思：不成功但绝不算失...
- 【 教育 】 小男生一篇作文惊呆网友：文笔逆天
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有