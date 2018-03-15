吴敦义拟下月参加“两岸论坛” 三大议题引关注

原标题：吴敦义拟下月率团登陆参加“两岸论坛” 三大议题引关注

[环球时报综合报道]据台湾“中央社”14日报道，国民党文化传播委员会主任委员李明贤当天表示，两岸论坛预计4月下旬登场，国民党主席吴敦义希望率团赴大陆参加，近期会向“总统府”提出申请。

报道称，过去由中国国民党和中国共产党联合主办的“两岸经贸文化论坛”，俗称为“国共论坛”，在国民党前主席洪秀柱任内转型为“两岸和平发展论坛”，吴敦义上任后将其更名为“两岸论坛”。

李明贤14日下午在国民党中常会后表示，两岸论坛预计4月下旬在大陆举行，讨论三大议题：大陆台商得到公平投资保障与待遇，陆生赴台维持一定量与质，以及陆客人数维持稳定等。他称，国民党大陆事务部主任周继祥多次赴大陆磋商举办时间与地点，双方有默契要共同对外宣布。

李明贤称，吴敦义为卸任“副总统”，赴陆必须经台“总统府”核准，国民党会依照相关法令向“总统府”提出申请。（尚建松）

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