新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

吴敦义拟下月参加“两岸论坛” 三大议题引关注

吴敦义拟下月参加“两岸论坛” 三大议题引关注
2018年03月15日 00:23 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：吴敦义拟下月率团登陆参加“两岸论坛” 三大议题引关注

　　[环球时报综合报道]据台湾“中央社”14日报道，国民党文化传播委员会主任委员李明贤当天表示，两岸论坛预计4月下旬登场，国民党主席吴敦义希望率团赴大陆参加，近期会向“总统府”提出申请。

　　报道称，过去由中国国民党和中国共产党联合主办的“两岸经贸文化论坛”，俗称为“国共论坛”，在国民党前主席洪秀柱任内转型为“两岸和平发展论坛”，吴敦义上任后将其更名为“两岸论坛”。

　　李明贤14日下午在国民党中常会后表示，两岸论坛预计4月下旬在大陆举行，讨论三大议题：大陆台商得到公平投资保障与待遇，陆生赴台维持一定量与质，以及陆客人数维持稳定等。他称，国民党大陆事务部主任周继祥多次赴大陆磋商举办时间与地点，双方有默契要共同对外宣布。

　　李明贤称，吴敦义为卸任“副总统”，赴陆必须经台“总统府”核准，国民党会依照相关法令向“总统府”提出申请。（尚建松）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区