杭州到北京复兴号4月开跑 票价不变不到4个半小时

原标题：不到4个半小时

杭州到北京复兴号下月开跑

首开晚间班次，目前车票网上已开售，票价暂时不变；WiFi全覆盖，座椅间距更大

往返杭州北京，复兴号高铁将以350公里的时速风驰电掣。

坐着最新的复兴号高铁，以350公里的时速风驰电掣，从杭州东站到北京南站，最快只需4小时23分……这令人振奋的事下个月就能实现。

钱报记者获悉，4月10日起，全国铁路将进行列车运行图调整。此次调图最大的亮点，就是京沪高铁350公里级别的“复兴号”高铁由现有的7对增加到15对，其中杭州东至北京南间启用三对“复兴号”高铁。

首批杭京高铁复兴号

目前已网上售票

复兴号与和谐号，有什么区别？更快！

目前，从杭州到北京，最快的一趟高铁是G20次。它从杭州东站到北京南，耗时5小时2分。

复兴号将杭京时空距离至少压缩半小时。从4月10日起，杭州东至北京南的G19/G20、G31/G32、G39/G40三对高铁列车使用复兴号动车组，按最高时速350公里运行。

其中，杭州东至北京南的G20次高铁采用复兴号CR400BF列车，全列分布二等座、一等座和商务座，可乘坐1152名旅客。这趟车早上7点48分从杭州东站发车，沿途经停湖州、南京南、济南西等车站，12点20分到达北京南站，全程4小时32分。

另外，铁路部门将首次开行晚间的杭京高铁。G40次列车采用复兴号CR400AF列车，每天19点从杭州东站发车，沿途仅经停南京南，便直达北京南，全程仅需4小时23分，是杭州至北京间最快的高铁。

钱报记者查询发现，从北京开往杭州的“复兴号”高铁也是三趟，其中最快的G39次列车全程仅需4小时18分钟，再次刷新杭州至北京间的时空距离。

那票价会不会涨？票价暂时不变。目前三对杭州至北京的复兴号高铁车票已经在互联网上开售，二等座票价依旧是538.5元，一等座907元。

座椅间距增大

WiFi全覆盖

和目前和谐号20年的列车寿命相比，复兴号的设计寿命达到了30年。

二等座座位间距扩大到1040毫米，钱报记者1.8米这样的个头，脚可以完全放平，前面还空很多；每一排座位中间有充电插头，新设了USB手机充电插孔，大家可以直接把手机充电线连在上面。当然更值得拇指党点赞的是，车厢内实现了WiFi网络全覆盖。座位行李架下方有电子提示牌，如果你在12306网上购买了火车票，电子牌就会亮起来，提醒乘客和乘务员这个座位已经出售。

复兴号采用全新低阻力流线型头型和车体平顺化设计，车型看起来线条更优雅，跑起来也更节能。列车在350公里时速下运行，人均百公里能耗下降17%左右。过隧道或交会时，空调系统减小车外压力波，减小耳部不适感。

另外，复兴号也更智能——它设置智能化感知系统，建立强大的安全监测系统，全车部署了2500余项监测点，比以往监测点最多的车型还多出约500个，提高动车组被动防护能力。

复兴号高铁，是“中国标准动车组”的中文命名，由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车。

责任编辑：桂强