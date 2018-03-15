人民日报刊文:“功成不必在我”并不是怠政不作为

原标题：功名潜显皆堪立（思想纵横）

“功成不必在我”并不是消极、怠政、不作为，而是要牢固树立正确政绩观，既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人作铺垫、打基础、利长远的好事，既要做显功，也要做潜功，不计较个人功名，追求人民群众的好口碑、历史沉淀之后真正的评价。习近平同志在参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时说的这短短几句话，蕴含着深刻的哲理，明确了领导干部应当树立的政绩观。

表面上看，“显”与“潜”存在矛盾。人的时间、精力有限，是追求立竿见影的显功，还是追求利在长远的潜功，需要取舍平衡。一些领导干部为了快出政绩，只做见效快、影响大的工作；对那些花费时间长、投入精力大、工作亮点少的工作，尽管事关人民群众切身利益，也会推诿拖延。从思想深处看，这些人做工作不是为了“有为”，不是为了给党和人民事业多作贡献，而是想着自己“有位”，是私心作祟。须知，“潜”是“显”的基础，“显”是“潜”的结果，显绩的持续增长离不开潜绩的牢固支撑。任何真正的政绩都不可能唾手可得，都需要长期的奋斗积累。

做潜功、重潜绩，并非放着眼前须为、当下可为的工作不管不顾。只见长远，不看脚下，这同样是消极懈怠。只要是有利于党和国家事业发展、确实能让老百姓得实惠的事，如果眼前就能做，何必等到他日才为呢？面对这样的事，就应赶紧行动起来，真抓实干。古人云：圣人无常心，以百姓心为心。领导干部应以时不我待的紧迫感察实情、讲实话、鼓实劲、办实事、求实效，抓紧时间多出党和人民真正需要的政绩，做到为民谋事尽心尽力，不舍尺寸之功，不捐毫末之益。

正确理解和把握显功与潜功的关系，树立正确政绩观，需要既看到两者的对立，又把握两者的统一。说到底，共产党人所有的政绩都是在为人民服务的过程中取得的，都是在为实现中华民族伟大复兴的艰苦奋斗中取得的，都是在推动实现中国特色社会主义共同理想和最终实现共产主义远大理想的努力中取得的。作为马克思主义政党，我们党除了人民群众的利益没有自己的特殊利益，共产党人在长期革命、建设和改革中取得的所有政绩都是为了实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益。无论显功还是潜功，都要坚持以人民为中心、落实到全心全意为人民服务上，都要经得起人民和历史的检验。领导干部既要做显功，也要做潜功，不计较个人功名，把人民群众的好口碑和经过历史沉淀后真正的评价作为检验工作成绩的根本标准。只有跳出个人的小格局，才能站在历史的高度展现新时代共产党人的大境界，不负党和人民的重托。

正确对待显功与潜功，是主观方面的要求。外在环境方面，还要遵循现代政治文明规律，用党性教育、法规制度、舆论监督等手段来规范引导各级领导干部，形成既做显功、也做潜功的制度环境。发挥制度的根本性、全局性、稳定性和长期性作用，既要重视制度约束人、监督人的作用，也要发挥好制度塑造人、激励人的作用。其中，关键是完善领导干部选拔任用制度，让符合正确政绩观要求的上、不符合的下，促使各级领导干部正确处理大我和小我、人民利益和个人利益的关系，真正做到功名潜显皆堪立、不忘初心为人民。