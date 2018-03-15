台女士官用撩人方法募兵 新“防长”支持遭批评

原标题：“想找个人陪我” 台女士官如此募兵方法获新“防长”支持

台媒报道截图

[环球网综合报道]台军募兵挖空心思，成效却不大。为此，一位美女士官甚至在脸书贴出“我想找个人陪我，你愿意吗？”的讯息，留下电话号码。据台“联合新闻网”15日报道，对于这种做法，台当局新上台的防务部门负责人严德发却公开表示支持，引发批评。

根据环球网此前报道，为了招募新兵，名叫Hong-Lin Chen的台军女士官3月2日在个人脸书上贴出这样一段撩人的文字：我想找个人陪我，你愿意吗？她甚至公开留下了自己的私人电话号码0909-900323，公开了自己的制服照片。

这样的操作方法，台防务部门负责人严德发15日上午公开表态支持。严德发称，招募过程中人人都是招募员，要把好的年轻人召到军中来，她这个广告也是希望有志青年能够到军中陪她一起共尽责任，希望社会大众给她支持鼓励。

对此，台湾网友留言批评，“支持募兵用如此作法，招来的是兵可想而知”，“你可以拿骨头吸引狗“不可能用这种烂方式吸引人才”，“由此足证，台湾教育之失败”，“不能干点正经事吗？还要挺这种卖茶式的广告？是暗示当兵可以把妹吗？”

责任编辑：张岩