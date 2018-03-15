台“防长”向美提采购战机需求 网友:美不会卖你

原标题 台“防长”向美提采购F-35战机需求 网友：人家才不会卖你啦！

[环球网综合报道]都说新官上任三把火，这位台“国防部长”严德发上任没多久，第一把火就先烧向了“向美军购F-35战机”。

据台湾“中时电子报”15日报道，15日早上，严德发在“立法院”证实，台军方已向美提出采购F-35战机的需求，至于空中加油机是否购买，“还在评估中”。

严德发

民进党“立委”罗致政对此询问称，台空军买F-35战机，是不是要买3个中队的数量，严德发回应，“架次不说，但空军已提出，也完成作战需求”。

不少岛内网友对台军向美求购F-35并不看好，有网友说“当年跟美国说要买F-16，说了应该有20年了才买到……”，也有网友讽严德发“这个新部长还是蛮会刷存在感”，还有网友更是直说“美国是不会卖的啦！”

据台媒此前报道，台“国防部”欲向美购买F-35战机愿望已久，但美方一直未表态出售。台湾《上报》网站2月11日曾报道称，由于美方一直不予回应，台军正与美方商讨求购F-15或F-18战机的可能性，台军虽更倾向于采购与日韩同款的F-15战机，但美方则倾向出口F-18战机。

而对于台湾强烈希望向美购买F-35战机，日本网上杂志《外交家》（The Diplomat）曾发表评论称，无论美国是否放出售台F-35战机的消息，关键问题仍在于，万一台海真的爆发冲突，F-35战机究竟能发挥多大的效用。简单明了的答案是︰不怎么管用！

评论分析认为，F-35对台湾来说实在是不理想。首先，台湾的防务采购预算有限，而F-35实在太贵，台军方对战机队的投资，将是庞大的财政负担。其次，在F-35还没来得及升空，发挥空中优势前，很容易便会在地面遭大陆空军或是大陆弹道飞弹摧毁，让台得不到采购这第5代战机所带来的任何好处。

评论还称，既然台湾无力防御空袭，便意味着跑道会迅速遭解放军摧毁。纵使有部分F-35战机能逃过一劫，但由于缺乏必要的基础设施支援，也撑不了多久。就算部分F-35战机顺利起飞，很可能也没有得以正常运作的空军基地可返回。

此次台“国防部”再一次提出向美采购F-35战机的需求，结果不得而知。但对于对台军售问题，国台办此前已坚定表示过，坚决反对台湾与美国进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器；任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果。

责任编辑：张岩