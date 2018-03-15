马英九夫人参选台北市长？蓝营候选人这样回应

原标题：周美青参选台北市长？蓝营支持率最高候选人这样回应。。。。。。
周美青有意参选台北市长？（图片来源：“中时电子报”）
[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”3月15日报道，年底举行的台北市长选举，蓝营传出力拱台湾地区前领导人马英九的夫人周美青出马。对此，力争国民党台北市长提名的丁守中说，如果党内有更多更好的人参选，国民党胜选机率将更高，这是好事。
丁守中14日表示，有机会与“第一夫人”同台竞争，这是我们的光荣。日前最新民调，台北市长选战，若民进党未提名候选人，柯文哲支持度为47.5%，领先国民党丁守中的40.7%，但差距不到7%。
亲近马英九的人士透露，马英九现面临“三中交易案”可能遭起诉，有人以此劝进周美青，若马遭起诉，是否愿意参选讨公道，意外获周美青“不排斥”回应。
目前，在国民党有意参选者中，以丁守中48.2%的支持度最高，其次依序为郑丽文6.2%、钟小平4.7%、孙大千2.3%、张显耀1.7%以及葛永光0.5%。
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