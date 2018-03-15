前台陆委会主委张小月被传将接任海基会董事长

原标题：张小月被陈明通“抢饭碗”后，有着落了！ 传将接任海基会董事长
[环球网综合报道]上月，刚刚经历完大换血的台湾当局“内阁”，15日又传出一项新变动：前台陆委会主委张小月将接任海基会董事长一职。
自上月台陆委会主委由曾经陈水扁时期的陆委会主委陈明通接任后，张小月被“外派”的传闻不断。据台湾“中时电子报”15日报道，现任海基会董事长田弘茂日前宴请张小月及“国安会”秘书长李大维，因此，张小月将接任海基会董事长的消息不胫而走。
知情人士称，张小月曾担任陆委会主委，这一年多主管两岸事务，而田弘茂年事已高，张小月接任海基会董事长一职非常合适。
自2016年5月20日上任至今，张小月在担任陆委会主委期间，不仅在缓和两岸关系上无所作为，反让原本热络的两岸交流出现急冻态势，因此被岛内媒体和网友封为“冰雪公主”。其“雷言雷语”也一一被媒体曝光，让人大跌眼镜。
香港大公网此前报道称，张小月一直宣称“两岸问题两岸都有责任”，完全无视两岸联系机制中断责任完全在台湾一方的事实。针对国民党主席洪秀柱到大陆参访，她酸溜溜地称：我的桌上跟张志军桌上都有热线电话。海基会董事长田弘茂说两岸关系“要死不活”，她又声称：当局的任务就是让两岸“妙手回春”。陆客人数骤减，张小月又放雷言称“生命会找到出口”，对此，岛内网友早已骂翻天“真是蔡英文的走狗”，“功课没做好，就知道推卸责任”。
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