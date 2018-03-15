民进党一大问题困扰蔡英文 台湾作家：有点同情她

原标题：民进党一大问题困扰蔡英文 台作家：有点同情她
中国台湾网3月15日讯 据台湾《中时电子报》报道，台湾自由作家洛杉基今（25日）在脸谱网表示“我现在有点同情蔡英文”，原因是民进党可以指派的官位太多了，但民进党又实在没人才，只好捡到篮子里的都是菜，直指“猪都能飞上天！”
洛杉基表示一位网友说得好，他说：“我觉得，这也没有什么好奇怪的，随便看看，顾立雄（律师出生）做金管？戴谦（养鸭博士）做“中油”？杨伟甫（水利背景）做台电？吴音宁（文青、农运）做北农？人家蔡英文也是有六百八十多万人选她的，这证明他们都是台湾人支持的。”
有岛内网友还说，赖清德也是台湾人心中的神，记得当初在选台中市市长的时候，有些台中人批评前市长胡志强，说林佳龙如何好，结果呢？今天这乌龙案（海水采矿MOU），还是一堆铁粉会投他，有利可图嘛！后面还有8800亿（新台币，下同）的油水，就是这样才能捞得到油水，当然选他啊！你们懂什么？断了这海水案是断了多少人的金啊？1100亿呢！
洛杉基直言只怪“台式民主政治”，让执政党赢者全拿，以至于官位太多，每个民进党政客，都有三四个董事长、总经理、“部长”职务任你挑选。这样还不满足，民进党还要增加官派地方官，企图囊括各大学校长职务。你说，这么多官位，这么少人才，你叫蔡英文怎么办？也难怪，各大学的大学生无不争先恐后、“反中”泼漆、力求表现，希望受到民进党青睐吸收；否则谁能保证毕业后，不需要学经历，就能拿到年薪250万起跳？（中国台湾网 尹赛楠）
来源：中国台湾网
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