吴敦义朱立伦暗斗？台媒体人：马英九或参选2020

原标题：吴敦义朱立伦两人暗斗激烈？台资深媒体人：马英九或回锅参选2020

马英九（左）与黄暐瀚（右）二人的相貌也有几分相似

[环球网综合报道]台湾地区前领导人马英九近期人气有大幅回升的趋势，许多蓝营的县市长候选人，都希望找马来站台，和两年前马要卸任时，大家避之而不及的状况大不相同。对此，长期采访马英九的资深媒体人黄暐瀚受访时表示，马英九现在是国民党年底“九合一选举”的辅选王，而如果年底选举大胜，现任主席吴敦义也居首功，那就累积了前进2020的条件，但新北市长朱立伦也不会闲着，吴朱的党内提名战将会开打。吴朱相争的状况下，会不会有人希望马英九回来选？他认为，马有可能回锅选2020，制度上和其身体状况都是允许的。

黄暐瀚15日接受香港中评社访问时表示，马英九为什么之前人气那么差？追根究底是台湾选举制度造成的状况，两年前马卸任之前，曾提醒蔡英文两岸关系和能源危机跟国际贸易等问题，现在看来一一浮现，蔡英文的“文青式”发言，譬如“劳工是他心中最软的一块”等等，现在看来都打自己嘴巴，所以其民调会掉，两相比较，马的人气就会回来。

黄暐瀚说，这两年间，马英九其实没有做什么，但已足够酝酿，因为大家发现蔡英文很多承诺的事根本做不到，围的蛇笼、拒马甚至比马更多，那跟马有什么不一样，所以反差变落在马身上，有补偿效应，所以是蔡还了马公道。

黄暐瀚分析，追根究底，这跟台湾人对于政治人物的要求过于挑剔有关，大家认为“民主政治”什么都可以骂，但却不太愿意面对现实，但如果蔡英文做的跟马英九不同，那马英九人气回不来。

至于马英九现象对国民党年底选举可以产生什么影响？黄暐瀚说，毕竟马英九是蓝营共主，可以用人气帮国民党年底选举拉抬气势，能够带来效果，国民党县市长和议员候选人，都希望有个领头羊。目前，主席吴敦义是属于比较幕僚型，他当秘书长时候，操盘选举做很好，但当了主席后还在运筹帷幄，但主席要到前线让大家看的到，是外显的领导，不是台面下的调度，协调不代表没做，但会让大家不知道到你在做什么。

而马英九目前人气如此旺，会不会威胁到吴敦义的主席地位？两人的竞合关系？

黄暐瀚表示，吴敦义去年8月刚接党主席，任期是四年，可以到2021，外传说年底选完后，如果大败，吴会把主席位子交给马，这逻辑不通，国民党并没有规定选举大败，主席就一定要下台，过去也没下台的例子。而且马英九现在是“辅选王”，如果经他辅选后国民党还大败，那马也要负责。

黄暐瀚认为，眼前马英九、吴敦义和朱立伦是同舟一命，国民党没有执政就没有资源，所以首要目的是年底选举选好，2020重回执政，马会抢主席这方向是错的，马跟吴的竞争关系，在主席这部分不会发生。

但至于2020“大选”，就要等2018选完才知道，选完后，吴敦义跟朱立伦的参选党内提名战开打，其实现在已经开打，只是为了选举要合作，国民党如果大胜，抢回一半，回到11个县市，基本上就是胜，主席吴敦义居首功，所以吴有前进2020的行情，但那也只是行情不一定稳提名，因为朱不会闲着。何况侯友宜是朱的人，只要侯稳住新北市这400万人的最大票仓，朱还是有角逐2020的本钱。那如果吴朱两人相争不下，会不会有人希望马英九再回来？这会是2018县市长全部交接后的下一个命题。

黄暐瀚据此认为，所以马英九有可能选2020，制度上也符合，但目前还不知道。照其逻辑跟定位，马希望的是维持的是其名望，真有必要再选一次的话，就要看声望、民调跟期待。他不觉得这不可能，因为1950年生，现年68岁的他身体状况保持非常好，所以有能力做这事，何况吴敦义还比马英九大三岁，所以更不利。

责任编辑：刘光博