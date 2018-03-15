315晚会曝光大众途锐：被部分汽车交易平台下架

原标题：央视3•15晚会曝光大众途锐发动机问题 部分汽车交易平台下架该车型

人人车在微博发布的公告。图片为微博截图

新京报快讯（潘佳锟 赵凯迪 戴轩 黄阳）今日（3月15日）2018央视315晚会上，大众途锐成为晚会第一个被点名的企业。晚会曝光，来自福建宁德、广东东莞、上海等多地的消费者反映，在使用大众途锐汽车过程中，车辆发动机会突然熄火。经4S店检测，系发动机进水。

进气口设计不合理 十分钟即进水

上海一车主发现，自己的途锐汽车虽然没有出现发动机严重损坏，但存在进气口进水的问题，在向国家缺陷汽车召回中心投诉时，其发现有的途锐车主也有同样的问题。而车主发现问题的时间都是6—9月份，这个时候都是多雨的季节。

经试验，用水枪模拟车辆淋雨的状态，10分钟后该车主发现进气道末端原本干燥的地方已经被水浸水了1/3。“反面最直观，很清楚，这么多的水。仅仅10分钟，太可怕了。”车主们认为，途锐汽车进气口位置的设计是导致发动机进水的重要原因。

根据中国消费者协会发布的《2017年全国消协组织受理汽车产品投诉情况分析》，2017年度，全国消费者协会投诉与咨询信息系统共录入汽车产品（含零部件）投诉涉及的品牌中，一汽大众被投诉806次，上汽大众被投诉712次，位列第二、第三名。

部分汽车交易平台下架该车型

记者注意到，被曝光之后，部分汽车交易服务平台已经公布下架相关车辆。交易服务平台人人车刚刚在微博发布公告，称决定立即下架目前在售的可能涉及相关隐患的车辆，将对平台在售的3•15问题车型进行重新排查和筛选，确定排除相关隐患后会重新上架。

公告称，对已经在平台购买相关车行的用户，将安排免费检测及技术支持；其他车主可以通过关爱部电话400-861-0500预约免费检测。

3•15前夕报备召回计划

3月7日，大众汽车（中国）销售有限公司向国家质检总局备案召回计划，将自2018年4月30日起，召回2014年12月21日至2017年11月12日期间生产的部分进口2015-2018年款途锐系列汽车，中国大陆地区共涉及33142辆。

据了解，本次召回范围内部分车辆，由于安装在发动机进气管底部的排水阀可能被尘土、树叶或其他异物堵塞，导致水可能从大灯间隙流入进气管并且无法通过排水阀有效排出，会在空气滤清器壳底部形成积水，导致空气滤清器浸水。如果发动机进气管道中的积水过量且无法被有效排出，在发动机起动或加速时，水可能会被吸入到发动机中导致发动机损坏进而熄火，存在安全隐患。

大众汽车（中国）销售有限公司表示，将为召回范围内的车辆移除进气管路不必要的排水阀并在进气口处安装导流板，避免过量的水进入进气管路，以消除缺陷。库存车辆将在消除缺陷后进行销售。相关用户如遇车辆发动机熄火，请将车辆停放在安全的位置，并尽快联系就近的经销商对车辆进行妥善维修。用户在召回行动开始后应尽快联系经销商进行维修。

责任编辑：张玉