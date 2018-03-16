中国正以创纪录速度打赢治污战 美专家:别国不行

原标题：中国正以创纪录的速度打赢治污战争 美专家：这太了不起了

参考消息网3月16日报道 法媒称，美国大学的一项研究表明，中国正在赢得对空气污染的战争。中国取得了如此大的进步，使得人们的预期寿命可能会延长两年以上。

据法新社3月13日报道，芝加哥大学3月12日发表的一项研究显示，尽管为了达到国家和国际空气质量标准，中国还有很长一段路要走，但研究表明“中国正打赢污染治理战”。

报道称，对2013年到2017年中国200多个监测站的每日数据的分析显示，短短四年内，中国城市PM2.5的平均水平下降了32%。这样的削减如果持续下去，将使中国公民的平均寿命增加2.4年。

“历史上我们还没有发现过其他国家能在如此短的时期内这样大幅减少污染的例子，这太了不起了。”芝加哥大学能源政策研究所经济学家迈克尔·格林斯通3月13日对法新社说。

他说，与之形成对比的是，美国在1970年《清洁空气法》公布后，用了10年时间，经历了严重的衰退，才取得了类似进展。

报道称，2013年，中国启动了一项雄心勃勃的应对空气污染的行动计划，该计划旨在降低京津冀和长江三角洲等地区的PM2.5水平。

北京已经取得了一定进展。研究发现，2013年到2017年，北京PM2.5浓度降低了35%，使其2000万居民的寿命延长了3.3年。作为2015年中国污染最严重的城市之一，保定的污染水平下降了38%，使其居民平均寿命延长了4.5年。

报道称，为了治理空气污染，中国政府将数千家工厂搬离市中心，并划定了“无煤区”。此外，北京还实施了“煤改气”工程。

资料图片：蓝天白云下的北京CBD（2018年1月22日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

责任编辑：桂强