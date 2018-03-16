中国证监会对这家公司开55亿罚单 外媒：史上最大

原标题：美媒：中国证监会对北八道开出“史上最大罚单”

参考消息网3月16日报道 美媒称，中国证券监管部门对操纵股票价格的一家上海物流公司开出55亿元人民币的罚单，创下该监管部门对单一公司开出的罚单金额纪录，又一次展现了北京打击金融领域犯罪活动的力度。

美国《华尔街日报》网站3月14日援引《上海证券报》的报道称，中国证券监督管理委员会在15日的新闻发布会上宣布将对私企北八道集团施以处罚。

据《上海证券报》报道，北八道集团操纵张家港行、江阴银行、和胜股份的股价，合计违法获利约9.45亿元。

报道称，这三只股票的价格在2017年初翻了一番有余，达到历史高点，随后暴跌约70%。《上海证券报》的报道刊出后，这三只股票的价格15日下滑超过2%。

上述报道称，对北八道集团的处罚是证监会迄今开出的最大罚单，直逼去年证监会开出的罚单总额。官方数据显示，去年一年证监会开出的罚单总额达75亿元。证监会去年共开出224张罚单，其中21张与操纵市场有关。

去年中国一名对冲基金经理被罚110亿元，也是因为操纵股价，不过那张罚单出自一家地方法院。

责任编辑：张岩