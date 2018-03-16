台当局为“反制”31条 拟限制医疗教育者赴陆工作

原标题：过分了！台当局为“反制”31条拟限制医疗、教育人员赴陆工作

前台湾海基会副董事长高孔廉（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]大陆在上月28日公布“惠台31条措施”在岛内广受好评。然而，民进党当局对此也正在酝酿反制，拟限制医疗与教育人员赴大陆工作。对此，前台湾海基会副董事长高孔廉表示，相关限制“于法无据”，因为台当局的“两岸人民关系条例”中目前没相关规范。

高孔廉16日接受香港中评社专访时表示，台湾当局宣称，具有公务员身份的医师不得到大陆工作，甚至限制各公私立大学人员赴陆工作，以上做法过分了些。

高孔廉解释，“两岸人民关系条例”规定，“台湾地区人民团体或其他机构，不得担任大陆地区党务、军事、行政或者政治性机构。”如果对教师设限，难道要把大学也当成党务机关或政治性机关吗？

他表示，台湾民众若响应大陆惠台31项政策，目前在“两岸人民关系条例”中找不到限制条文，除非用别的条文多做解释，或者去修改把它订出来。但是，台湾民众凭本事找到工作，蔡当局有什么理由禁止，难道台湾当局愿意相对的提供同等待遇的工作？

高孔廉认为，人民的工作、迁徙自由受到“宪法”保障，当局不能用法规限制人民权利。要留住人，唯一的办法就是改善环境，并提供更多工作机会，譬如用电问题，如果不能解决，情况还是一样。

最后，对于惠台政策的可能成效，高孔廉就认为，即使台湾当局有所反制，大陆还是可以从其它方面着手，蔡当局也没办法；另外，他也呼吁，大陆可以有更积极的作为，那就是把惠台政策入法，那样台湾人会更加放心。

责任编辑：张岩