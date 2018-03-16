蔡英文执政将近两年 发言三招数被台网友彻底摸透

原标题：执政将近两年 蔡英文发言三招数被台网友彻底摸透！

台湾地区领导人蔡英文发言时只有三招（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]近期岛内一项职务法庭判决，引发民众议论。蔡英文声称作为领导人，不宜也无意评论，但让她深刻感受台湾社会离性别平等，确实还有一段路要走，呼吁“社会对于女性在职场上的处境，要多一分同理心。”对此，网友们纷纷表示，“明明执政，却能说的像在野。真的很强”、“只会说干话，现在谁是领导人？做出行动好吗？”、另外，也有网友酸讽，“对我们女领导人要有同理心，做得烂也不能骂，台男们懂吗？”。

蔡英文声称，身为女性，很了解性别压力可能发生在家庭、校园以及各行各业中。尤其在职场上，因为职权和性别权力双重不对等的情况下，弱势的一方总是很难得到足够的支持，甚至可能反过来成为被检讨的对象。台湾社会应该要用更大的同理心，来理解受害者的处境。所以我们推动司法改革，务必在司法制度中落实性别主流化。

但岛内网友却酸蔡英文的工作内容就是“盼、期望、感觉”、“整天再呼吁，却没实际作为”、“一堆奇怪的人、事、物都在你当领导人时发生，你有何作为？每次你只会三招也只有这三招，1。推给国民党跟老共、2。转移焦点跟拖延、3。神隐”、“您任命的‘法务部长’可是连法律条文明确规定的东西都能睁眼说瞎话啊！任用这种人当部长然后发文说你要司法改革？”、“司法的改革怎么讲的那么久了，怎么动都不动，‘法务部长’跟‘司法院长’好像是在摆着好看的，人民对你们的期望很高，但好像任何的政策你的决断力，都有点摇摆，民主跟人权是保护好人，而不是坏人的避风港”。

对此，一向饱具争议的台湾媒体人周玉蔻今天（16日）也顺势爆料称，自己曾遭某位“现任阁员”两次酒后性骚扰，事情约发生在2000年左右，而且对方酒品不佳在政坛很有名。当时蔡英文任命这位“阁员”时，她已提醒相关人士，就连以前陈水扁时代她也反应过，但没有用。周玉蔻说，希望蔡当局能出面处理，而她之所以出来讲，就是告诉大家不可以有双重标准。

责任编辑：刘光博