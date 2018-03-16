上海闹市现“拆桥神器” 一小时拆世界最重单体桥

原标题：上海闹市区惊现“拆桥神器” 一小时拆除世界最重单体桥

[环球网报道]基建狂魔的新玩具，就是这么6！

3月16日凌晨，武汉桥企中交二航局仅耗时1小时，成功整体移除上海S26公路入城段北翟高架桥落地段，这也是世界上单体最大重量桥梁的快速移除工程。

该段桥梁长67.5米，宽18米，具有超重、超大、超斜的特点，重达3050吨。

驮起这个庞然大物的是自行式模块车（SPMT），它有个响亮的名号——“变形金刚”，它能根据实际工况的不同，选择不同模块，组合成各种吨位和形式的运输车。

责任编辑：刘光博