台当局搞强台口号对抗大陆惠台措施 遭网友吐槽

原标题：台当局搞“强台口号”对抗大陆惠台措施 岛内网友看不下去了

[环球时报综合报道]大陆日前提出惠台31项措施，在岛内引发持续震动，也令台湾当局心虚不已。16日，台“行政院”大动作召开记者会，喊出“壮大台湾，无畏挑战”口号，台“行政院”副院长施俊吉率领教育、文化、经济等部门官员出席，推出“八大强台策略”。不过，这种“精神口号”式的应对措施立刻遭到质疑。

施俊吉表示，大陆所谓“惠台”之真正目的是想利用台湾，“名为惠台，实则利用”。他贬低大陆的惠台31项措施或“没有真正放宽”、或“无具体实益”。施俊吉还宣布，台“陆委会”将成立长期性项目小组，就大陆“对台”相关措施持续追踪与研析，并定期向社会说明。据“中央社”16日报道，台湾“行政院”已要求各单位将大陆的“惠台”措施改称为“对台”。

施俊吉端出了台当局的应对之策，宣布将推动“八大强台策略”，将台湾打造成吸引全球顶尖人才的基地：包括成立重点研究中心，提供博士就业机会、鼓励创新企业、鼓励奖励员工、加强保护商业机密、优化医疗人工作环境、强化产业升级、加强发展影视产业等。

有意思的是，几乎就在台当局推出“八大强台策略”的同时，福建省台办宣布将全面启动“台商台胞服务年”活动，针对台商台胞在闽投资兴业、工作生活遇到的问题，制定发布4大类共21条措施，岛内网民大呼“又输了”。

对于台当局的“八大强台策略”，台湾中天新闻16日评论指出，当局在“深深酝酿”两周多后，“结果还是政策口号，没有一点实际管用的措施”“把口号玩到了极致”。《联合报》网站引述台湾世新大学传播学院院长游梓翔的评论说，光让台湾官员认真就很“惠台”了，“行政院”的所谓强台策略名称强壮内容虚弱。有岛内网民更直斥“实在不明白八大策略到底说什么”。“东森新闻云”16日报道，日前进行的民调显示，72.7%的网友表示认同大陆的惠台措施，68.5%的网友认为可以成功拉拢台湾人心。（李英）

责任编辑：桂强