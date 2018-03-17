最高检:要求全国检察机关学习宣传贯彻实施宪法

原标题：最高检：广泛持续深入学习宣传贯彻实施宪法

最高检下发通知要求全国检察机关

广泛持续深入学习宣传贯彻实施宪法

正义网北京3月16日电（记者戴佳）记者今天从最高人民检察院获悉，近日最高检下发《关于深入学习宣传和贯彻实施〈中华人民共和国宪法〉的通知》（下称《通知》），要求全国检察机关从政治和全局的高度，深刻认识学习宣传和贯彻实施宪法的重大意义，全面领会、准确把握宪法修正案的核心要义和精神实质，在全国检察机关广泛持续深入开展宪法学习宣传和贯彻实施工作。

3月11日，第十三届全国人大一次会议通过并公布施行《中华人民共和国宪法修正案》，同日中共中央印发《关于深入学习宣传和贯彻实施〈中华人民共和国宪法〉的意见》。《通知》指出，党中央以这次宪法修改为契机，决定在全党全国开展深入学习宣传和贯彻实施《中华人民共和国宪法》活动，对于全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，进一步动员全党全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，为新时代坚持和发展中国特色社会主义、实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗，具有十分重要的意义。

《通知》强调，各级检察机关要全面领会、准确把握这次宪法修正案的核心要义和精神实质，坚持学懂原文、悟透原理，不断增强学习宣传和贯彻实施宪法的自觉性和坚定性。要全面领会、深刻把握确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家和社会政治生活中指导地位的重大意义；全面领会、深刻把握调整充实中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标内容的精神实质；全面领会、深刻把握完善依法治国和宪法实施举措的精神实质；全面领会、深刻把握坚持和加强中国共产党全面领导内容的精神实质；全面领会、深刻把握对国家主席任期作出新规定的精神实质；全面领会、深刻把握增加有关监察委员会各项规定的精神实质。

《通知》指出，加强宪法学习宣传和贯彻实施，是全面依法治国的必然要求，是检察机关必须担负起的重要责任。各级检察机关要结合检察机关实际，深入推进宪法学习宣传教育，深刻把握推进宪法学习宣传教育的指导思想，准确把握推进宪法学习宣传教育的工作要求，不断创新推进宪法学习宣传教育的方法措施。

《通知》强调，各级检察机关要把握宪法定位、弘扬宪法精神，忠实履行法律监督职责，深入推进宪法贯彻实施。一要坚持正确政治方向，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决落实宪法确定的各项制度，坚定不移走中国特色社会主义政治发展和法治建设道路。二要坚持社会主义法治的基本原则，模范遵守宪法和法律。三要牢记法律监督职责使命，保障宪法和法律统一正确有效实施。四要大力弘扬宪法精神，促进形成尊法学法守法用法的良好环境。

《通知》要求，各级检察机关要始终坚持正确政治方向和舆论导向，切实做到有利于加强和维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，有利于发挥中国特色社会主义的政治优势和制度优势，有利于调动人民群众积极性、主动性、创造性，有利于维护国家统一、民族团结、社会稳定，有利于促进党和国家事业发展和社会全面进步，为深入学习宣传和贯彻实施宪法营造良好氛围。

责任编辑：张义凌