台湾教师赴大陆谋生 却被台当局贴“违法”标签

原标题：心寒！台教师离乡背井赴大陆谋生却被台当局贴“违法”标签

台湾青年科学家在北大做研究（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]台当局“行政院”16日召开记者会，回应大陆提出的“31项惠台政策”并祭出所谓的“反制措施”。台当局称将禁止台湾教师赴陆校任教，也不得申请大陆的国家科研计划。对此，有在大陆的台湾教师表示，台湾的博士不只在台湾找不到大学教职，连兼任教师工作也难寻，还有人去摆摊卖鸡排，如今前往大陆高校任教，还被蔡当局贴上“违法”的标签，他不禁反问：“要我们怎么办？”

据台湾“中时电子报”3月17日报道，厦门大学新闻传播学院副教授黄裕峰表示，受“少子化”的影响，台湾的大学也难以释出足够教职缺，为谋生，有博士生去摆地摊卖鸡排，却被说成浪费教育资源，“我需要养家，台湾就是没机会，当然是另图发展，到大陆教书则是直接的方式，上面有老，下有小，人到中年，不然你让我怎么办？”

然而，如今民进党当局限制台湾教师到大陆教书，并称申请大陆的科研补助“违法”，黄裕峰说，台湾是台湾教师的“娘家”，台当局应让台湾教师在大陆发展更好，以后才能回馈，并建立两岸沟通的管道，面对大陆释出“31项惠台政策”，“大陆这边在落实，台湾却还在咬文嚼字打政治口水战。”

而一名在广东珠海某中外合办大学任教的台湾教师则透露，大陆高等教育发展呈多样性，薪水大幅超越大陆一般公立大学，甚至与西方国家看齐，吸引不少具欧美博士学位的台师前往任职。

该名台湾教师表示，他的博士学位在美国艾奥瓦大学取得，先在美从事研究工作，2011年计划返台工作时曾到台大、高雄中山大学面试，但聘任的“三级三审”制度太繁琐，在等待过程中便获得该所中外合办大学录取，月薪2.7万元人民币，相当于新台币12.4万元，校方另再提供住房补贴，面对两岸悬殊的大学教职待遇，他直说，目前无意返台找教职。

而北京清华台籍博士生罗鼎钧则表示，民进党当局上台后，内政问题一箩筐，青年低薪问题也未获解决，如今台生赴大陆念书人数快速增加，伴随大陆高教起飞，国际资源大量进入，台生赴陆攻读本硕博士班，则有意在大陆大学寻求教职。两岸学术交流已为常态，常可见双方大学教授担任客座教授，如今限制台师到大陆教书，面对人才流失缺乏长远计划，只会挑起政治斗争，两岸文教交流前景不乐观。

责任编辑：张岩