最高法政治部主任徐家新:批条子打招呼等明显减少

原标题：最高法政治部主任徐家新：“批条子”、“打招呼”等违法干预办案情形明显减少

新京报快讯（记者王梦遥）近日，最高人民法院党组成员、政治部主任徐家新就最高法工作报告进行解读时提到，目前法官权益保障工作机制已经基本形成。其中，“批条子”“打招呼”等违法干预办案情形明显减少，法官依法履职有了“防火墙”。

3月9日，最高人民法院院长周强向十三届全国人大一次会议作工作报告时提到，面对繁重的工作任务，广大干警不辞辛劳，无私奉献，85名法官积劳成疾或遭受暴力伤害因公牺牲。

在近日的解读中，最高人民法院党组成员、政治部主任徐家新专门谈到了“法官权益保障”的问题。他说，在本轮司法体制改革中，党中央在完善司法人员权益保障方面出台一系列政策。党的十八届四中全会提出，要建立健全司法人员履行法定职责保护机制。目前来看，法官权益保障工作机制已基本形成。

一方面，法官依法办案不受干预。中央先后下发相关文件，目前各级人民法院普遍建立了防止领导干部和内部人员干预过问案件记录、通报和追责制度，对法院内外部人员过问案件进行如实、及时的记录，做到全程留痕、有据可查。从司法实践来看，“批条子”“打招呼”等违法干预办案情形明显减少，法官依法履职有了“防火墙”。

两办《规定》明确要求，任何单位或者个人不得要求法官从事招商引资、征地拆迁、卫生整治、行风评议等任务。最高法也要求各级法院不仅应当拒绝任何单位或者个人安排法官从事上述事务的要求，也不得以任何名义安排法官从事上述活动。目前，这一问题在绝大多数地方已经得到了很大改观。

此外，按照相关文件规定，非因法定事由、非经法定程序，不得对法官追究责任。还强化了对法官及其近亲属人身权益的保护措施，2017年2月，中国法官协会法官权益保障委员会正式成立，截至目前，全国已经有15个高级人民法院设立了法官权益保障机构，部分中级法院和基层法院也成立了相应机构，为法官依法履职“撑腰鼓劲”。

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责任编辑：张义凌