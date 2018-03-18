港媒：内地90后追求纯爱 渴望脱单却又倾向晚婚

原标题：港媒称内地90后追求“纯爱”：渴望“脱单”却又倾向晚婚

参考消息网3月18日报道 港媒称，内地单身的90后最想做的事是“脱单恋爱”。不过，他们却倾向晚婚，除了与社会经济的客观原因有关，也由于他们追求更纯粹的爱情。

据《香港经济日报》网站3月12日报道，春节期间，许多内地父母都忙于为子女寻找相亲对象催婚，但近年单身男女更爱透过婚恋交友网站相亲，一家内地的婚恋交友网站春节前后用户注册量激增逾倍。

根据该网最新发表“2018单身女性调查报告”显示，近9成单身女性渴望“脱单”，圈子小成为单身的最大原因，其次是工作忙，及因为对爱情的幻想过于完美。

报道称，内地近7成单身女性赞成晚婚，较多女性认为27至30岁是理想晚婚年龄，以长沙、杭州、成都占比最多。

另外，一线城市北京、广州、上海的单身女性，常因年龄增长而感压力，而脱单压力最大的城市则是沈阳、长沙、深圳。有情感专家分析，压力可能来自社会对“大龄女性”存有相对难嫁、不利生育等看法。

该网去年发表“单身人群调查报告”也指出，43%的90后属单身，较2016年增加；近4成90后单身者最大愿望为“脱单恋爱”，其次是赚钱（20.3%）、旅游（15.8%）、创业（10.3%）和学习深造（6.6%） 。

而在各类社交方式中，相比70后、80后倾向通过亲友介绍，76%的90后单身者表示会通过社交软件、交友网站、婚恋网站等认识新朋友、寻找机会。该网数据显示，2016年参加相亲的90后占38%、80后占39%、70后占15%；2017年，90后人数按年多5%，占比增至43%。

另一家婚恋交友平台的数据指出，该平台有超过6成用户是90后，调查显示，2018年春节期间，超过一半的90后用户参加了相亲。该平台分析，90后渴望“脱单”，但又倾向晚婚，与社会经济的客观原因有关，如婚房难以负担。“90后不再为婚而婚，他们追求的是更纯粹的爱情。”

该平台又发现，90后女性尤其在婚恋上追求独立及平等，择偶时经济条件位列性格、家庭教育之后。

消费方面，调查显示单身女性的支出集中在购物、饮食、租房、自我提升4大方面，其中，80后爱将钱花在自我提升上，90后偏重于“买买买”，95后则在朋友聚会、看电影等娱乐项目开支最多。

资料图片：新人在江苏扬州市广陵区民政局展示刚领取的结婚证。（2013年8月13日摄）新华社发

责任编辑：桂强