德媒：中国已成专利大国 超过欧日美韩总和

原标题：德媒：中国已成经济和专利大国 美国不再是“丛林之王”

参考消息网3月18日报道 德媒称，多年来中国就一直是拥有最多专利申请的国度。不过，如今中国专利申请数量首次超过欧、日、美、韩加在一起的总和。

据德国之声电台网站3月11日报道，中国加快了在创新领域的追赶步伐。根据欧洲专利局3月7日通报，首次有一个中国企业在欧洲提交了最多专利申请，以2398件专利申请名列首位。

欧洲专利局在布鲁塞尔指出，在国别排名中，中国也巩固了自己的地位，首次在欧洲排名第五，仅次于美、德、日、法。

报道称，全球范围内，中国从2011年起即已成为专利申请第一大国。而新现象是，在中国国内申请的专利数量首次超过美、欧、日、韩的总和。该数字来源于世界知识产权组织（WIPO）根据2016年的情况撰写的一份报告。

世界知识产权组织隶属于联合国，设址日内瓦。该组织首席经济学家芬克指出，数字本身仍传递出了一种明晰的信号：“它们显示了中国不断增长的创新力”。

报道认为，这一发展符合中国政府宣布的目标，即实现国家经济的转型——从世界工厂转变为创新大国、壮大国内市场。

报道表示，中国的大多数专利申请来自数字通信领域。在国际上，数字通信亦属于最强的专利领域，超过医疗技术和药业。只有电脑技术、机械制造和测量技术领域的专利数量更多一些。

伦敦大学经济学教授斯坦丁认为，中国在专利领域越来越强的地位也有助于解释特朗普总统治下的美国经济政策中现有的保护主义倾向。

报道称，历史上，美国是在国际贸易中巩固专利保护的推动力量。制定在世贸组织框架内的《与贸易有关的知识产权》或自贸协定中的相关规定为其手段之一。由此形成了一种体系。斯坦丁教授认为，这一体系让美国经济长期受益。不过，这一体系也使专利所有者获得了过分的强权。他指出，美国企业——脸书、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、苹果和微软便是显著例证。

报道表示，过去十年里，这5家公司收购了共519家企业，从而不仅消除了对手，而且同时拥有了专利，保障了它们的“垄断性收入”。

然而，除少数“技术超星”外，美国在总体上陷入窘困之境。斯坦丁教授对德国之声表示，特朗普现在把矛头指向中国，这只显示出，美国已失去了该领域的霸主地位，“这可颇有讽刺意味”，他指出，“突然间，中国成了平起平坐的竞争者，美国不再是丛林之王”。

斯坦丁说，全球正进入一个意味深长的权力移位阶段。他认为，特朗普正试图重新扮演“丛林之王”的角色，并不惜使用保护主义措施，以期阻止中国实现类似的上升。不过，他不相信这会奏效。他说：“中国实在太大、太富于动力，美国的招术很难成功。”

资料图片：2017年12月2日，在浙江乌镇举行的第四届世界互联网大会·互联网之光博览会上，参观者通过家庭智能终端与家庭医生在线交流。新华社记者 李鑫 摄

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