桂林市长建议：发展轨道交通解决三四线城市拥堵

原标题：2018全国两会丨桂林市长秦春成等代表建议：发展轨道交通解决三四线城市拥堵

新京报快讯（记者沙雪良）交通拥堵已经蔓延到三四线城市，怎么办？十三届全国人大一次会议期间，全国人大代表、广西桂林市长秦春成等6名代表建议，在三四线城市发展中小运量轨道交通解决这一问题。

秦春成等代表在建议中提出，近10年，我国道路里程年均增速约3%，但汽车年均增速超过16%，“城市交通拥堵、机动车尾气排放污染、雾霾等问题已逐渐成为广大市民感触最深、影响最大、积怨最多的问题之一。”相关研究表明，交通拥堵正从一二线城市向三四线城市蔓延。然而，多数三四线城市交通基础设施薄弱，公共交通以公交车为主，轨道交通空白或者严重不足。公交车运行效率低，部分居民因此放弃乘坐，加大了城市机动车数量，加剧了拥堵。

秦春成等6名代表认为，建设高密度的中小运量轨道交通，有助于解决三四线城市的交通拥堵问题。中低运量的跨座式单轨交通系统，地形适应性强，建设运营成本低，既符合三四线城市的财力水平、满足城市的运量需求，又能系统解决交通拥堵、提高生态环境质量、完善城市布局结构，建议国家尽快出台指导意见，促进中小城市发展轨道交通发展。

同时，秦春成等代表还建议，国家应鼓励推广具有自主知识产权的跨座式单轨系统，以降低成本，促进生产和就业，带动相关技术和产业的发展，提升我国轨道装备制造业核心竞争力，推动产业转型升级。

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责任编辑：张玉