原标题：燃煤电厂环评强行通过 台当局被批“用肺发电”

[环球网综合报道]位于新北的深澳燃煤电厂环评强行通过，引发岛内民意反弹。但台“行政院长”赖清德日前却称，深澳电厂用的是“干净的煤”“排污量与天然气电厂差不多”，希望社会支持当局的决定。

“干净的煤”之说引发争议。台湾中兴大学环工系教授庄秉洁认为，“根本没有干净的煤”，煤和天然气是两种不同的燃料，产生的污染物也不同，燃煤的排烟会有汞、砷、镉等重金属甚至被称为“世纪之毒”的二噁英，这些致癌物，燃气电厂都不会排出。台大公共卫生学院院长詹长权也质疑，“我们有比较不脏的燃煤电厂吗？我们要电，更要干净的电”。

台“行政院”发言人徐国勇称，赖清德所指的是高等级无烟煤。国民党智库“外交及国防组”召集人林郁方称，这个说法和美国当年发展肯波县电厂案时说出的话几乎一模一样，而此案花了70亿美元后却以失败告终，改用天然气发电。更有岛内网友气愤地声讨台当局要民众“用肺发电”。（李俊峰）

责任编辑：张冬