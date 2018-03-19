“台旅法”生效 岛内忧大陆再出现“武统”声浪

原标题：“台旅法”生效 岛内担忧大陆再度出现“武统”声浪

[环球时报特约记者 孙阳]特朗普签署“台湾旅行法”，民进党当局一些人亢奋大呼“台美关系更进一步”。但更多岛内舆论担心可能遭到惩罚。

台湾“中央社”17日报道称，蔡英文当天在推特上向特朗普喊话“盼和你进一步推动台美关系”。有绿营人士还称，未来“蔡特会”并非不可能。

国台办发言人安峰山18日表示，美方此举向“台独”分裂势力发出了严重错误信号，大陆坚决反对，并正告台湾方面“挟洋自重必将引火烧身”。大陆国防部发言人吴谦17日也就美方签署“台旅法”回应称，中国军队对此坚决反对。

岛内舆论对“台旅法”可能“刺激”大陆导致两岸关系恶化表达担忧。台湾文化大学政治系教授陈一新表示，未来一旦法案实际上路，大陆不满美国，但美国行政部门不敢拿国会对抗大陆反弹，最终双方可能会拿台湾出气，台湾成了夹心饼干。

《联合报》18日分析称，由于法案内容为“鼓励”而非“强制”，台美是否能达成“突破性”互访仍是未知数，其中主要关键在于美国政府执行“台旅法”的力道，这会使得特朗普政府对付中国大陆的工具箱，多了一张牌可打，增加新的谈判筹码。但如何运用这项法律文件，以及如何拿捏空间，美台都该谨慎运用，避免误用，引起中国大陆强烈的反弹，造成损伤。

“先别高兴”，台湾《中国时报》18日的社评称，台美官方实质交往的提升，可能将以台湾生存为代价；激怒北京之余，更将迫使大陆领导人加速处理台湾问题。《中国时报》评论称，激怒大陆的后果，很可能只是使大陆加速处理台湾问题。台湾在拆开“台旅法”礼物的当下，恐怕还得扪心自问，有多少能力面对后果。还有岛内网友担心，大陆会再度出现“武统”声浪。

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