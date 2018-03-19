外媒:美“台旅法”打“台湾牌” 台或遭惩罚

原标题：境外媒体称特朗普签“台旅法”打“台湾牌”：台或遭惩罚

参考消息网3月19日报道 境外媒体称，针对美国总统特朗普签署《台湾旅行法》，国务院台办发言人安峰山18日回复记者询问时表示，坚决反对美方签署这个法案，已向美方提出严正交涉。安峰山再次正告台湾，挟洋自重必将引火烧身。

给两岸关系添变量

据新加坡《联合晚报》3月18日报道，安峰山表示，针对美方签署“与台湾交往法案”，中国外交部等部门已表明了坚决反对美方签署“与台湾交往法案”的严正立场，并已向美方提出严正交涉。

安峰山指出，该案有关条款，尽管不具法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，给复杂严峻的两岸关系形势和台海地区和平稳定造成严重冲击。

另据台湾《旺报》3月18日报道，美国总统特朗普正式签署《台湾旅行法》，为两岸关系再添变量。解放军中将何雷17日受访表示，台湾问题是中美关系的政治基础，也是中国对外关系的底线，不能触碰。

报道称，针对美国通过台旅法，中国军事科学院副院长何雷中将17日受访表示，中国珍惜中美关系的发展，希望美国政府能够严格按照三个联合公报和中美两国元首达成的一致共识，来正确处理中美之间的关系和对待台湾问题，这是中国的基本态度；他特别引用中共十九大报告中的“六个任何”，强调这么做不但中国人民不答应，也是不可能办到的。

中国社科院台研所助理研究员任冬梅17日撰文指出，“台旅法”是“美台断交”以来，继《与台湾关系法》后政治象征意义和实质意义最大的法案，无论行政部门未来如何解读和执行，其立法进程和签署生效本身皆是宣示美国对华政策的政治前提出现重大调整，明显体现要求美国政府以“官方”乃至“国与国”的定位处理“美台关系”的立场，极易引发中美关系和台海局势出现难以预知的动荡。

她分析，在美国将中国确立为首要战略竞争对手后，未来“台湾牌”将成为特朗普政府与中国讨价还价、围堵乃至遏制中国崛起的最重要一张牌。但她也提醒，这并非美国真的挺台，而是美国强行将台湾纳入其对华政策，将其作为一枚棋子，目的是要“戏耍台湾，挑衅中国”，台湾完全处于被动，且可能付出沉重代价。

美对两岸释放信号

据台湾联合新闻网3月17日报道，淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云17日表示，《台湾旅行法》对美行政部门虽无拘束力，但象征意义非常重大；美对台传达讯号，也向北京传达美国政策与以往可能完全不同。

苏紫云17日出席台湾教师联盟募款餐会受访指出，除了美国参众两院无异议通过《台湾旅行法》，特朗普也在法律自动生效前的几个小时亲自签署，“这个象征意义是非常重大”。

报道称，他认为，最重要的意义是，当台湾面对大陆压力时，传递一个正向的讯号；同时也向北京传递了一个讯息，就是“美国的政策与以往可能完全不同”。

苏紫云指出，从1995年开始，当时的克林顿政府采取扩大与交往战略，希望对大陆采取比较和平的手段，经济发展让中共政治可以有所调整，“23年后的2018年《台湾旅行法》算是另外一个选择”，美国不管是在贸易战、区域安全，甚至在所谓301条款的部分，对大陆都会采取比较强硬的手段与选择。

他并说，以前中美建交时的公报里面有一个很清楚的讯号，就是台湾与美国不得发展所谓的“官方关系”，《台湾旅行法》虽然对美行政部门没有约束力，但象征意义非常重大，等于是对中美的三个公报做了一个重新翻修、甚至是重新调整结构。

专家称台或遭惩罚

另据台湾《中国时报》3月18日报道，美国总统特朗普16日签署《台湾旅行法》，使其正式成为法律并立即生效。由于该法位阶等同《与台湾关系法》，强烈改变美国、中国大陆、台湾三方关系，中国驻美大使馆随即声明，称其严重违反一个中国原则，表达强烈不满和坚决反对。卡内基和平基金会研究副总裁、美国在台协会台北办事处前处长包道格预料，大陆将会惩罚台湾。

报道称，“台旅法”要求美政府增进台美间各层级官员“互访”，允许包括美阁员级官员、将级军官及行政部门官员“访台”，并准许台当局高阶官员“访美”，“会晤”国防部及国务院在内的美国政府部会官员。

报道还称，“台旅法”是以“国会意见”形式获通过，对行政部门无约束力，美国在台协会前理事主席卜睿哲认为，主要问题在于，特朗普希望如何强化“台美关系”。

包道格说，“台旅法”显示美国国会对大陆行为感到不安，而大陆通常的回应是惩罚台湾，因为更容易、成本更低，“我预料这情况会发生”。

报道称，蔡英文17日在社交媒体上以英文感谢特朗普签署“台旅法”。她说，期待与特朗普政府合作，进一步推动“台美”之间长期的合作关系。

此外据台湾中时电子报3月17日报道，继美国联邦参议院及众议院分别通过《台湾旅行法》，特朗普总统也签署了该法案使其正式生效。按照惯例，参众两院一致通过的法案，总统鲜少否决，所以特朗普在最后时刻决定签署并不令人意外。

报道称，但是，后续可能引发美国、中国大陆、台湾三方关系的微妙变化，须妥为因应。该法鼓励美国政府提升“台美”“官方交流”层级，之后外事和防务部门高层也将有机会互访，诚然这对提升台湾能见度、增进“台美关系”大有帮助。而特朗普政府对台湾的态度目前看来也趋正面，即将出任国务卿的蓬佩奥被认为是对华强硬派，对台湾则较为友善，所以未来“美台外交”互动的空间可谓广阔。

但报道称，这立即引起大陆强烈不满，认为严重违反一个中国原则，要求美方停止“美台”官方往来。这是台湾综合评估此事后续效应的重要变量。如今中美关系因经贸问题正处敏感阶段，稍有不慎就可能引爆冲突，现又在台湾问题上横插一脚，则可能带来更大冲突。

报道认为，在此之前，考虑中美关系大局，美国才会在“美台”交流层级上做自我限制，而美国行政部门也基于“外交”专业考虑，对“美台”互动常常抱持保守态度。在这种情况下，台湾不可见猎心喜，以为“台旅法”将带给台湾巨大利多。

责任编辑：初晓慧