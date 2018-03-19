明日早晚高峰东二环长安街等将分时分段交通管制

原标题：明日早晚高峰东二环、长安街等路段将分时分段交通管制

新京报快讯（记者裴剑飞 通讯员艾焱 庄焱）今天下午，北京市交管局发布通报称，明日（3月20日）是周二，机动车尾号限行1和6。受学生上学、上班通勤、医院就诊等因素影响，预计早、晚高峰期间，北部地区和东南部地区交通压力大。尤其是长安街一线，前三门大街、学院路、北三环、北二环、东二环、南二环、机场高速等路段交通压力较为突出。

此外，3月20日的早晚高峰期间，北五环东段、京密路、机场高速、东二环全线、华威南路、车公庄大街、西直门北大街、西二环北段、前三门大街、长安街及延长线等路段，将会分时分段采取临时交通管理措施。

遇上述道路采取临时交通管理措施，可以根据实际情况，适时绕行北四环、鼓楼外大街、东四环、西大望路、姚家园路、朝阳北路、朝阜路、通惠河北路、广渠路、两广大街、莲石路、阜成路等相邻道路。

交管部门提醒广大市民，出行前可通过电台、室外显示屏、导航以及“北京交警”官方微博等渠道及时了解掌握交管部门发布的最新交通出行信息，尽量选择乘坐公共交通工具出行，驾车出行时遇有临时交通管理措施路段请服从执勤交警指挥，合理安排出行计划，选择好绕行路线，错峰出行、文明出行、绿色出行。

责任编辑：张义凌