港媒：北京最严楼市政策效果显著 量价均大幅下降

原标题：港媒称北京“最严楼市政策”效果显著：量价均大幅下降
参考消息网3月20日报道 港媒称，自2017年3月以来，北京市政府相继出台了20余项新规以严厉打击房地产市场投机行为。一年过去了，北京的房价和成交量均大幅下降。
据香港亚洲时报在线3月19日报道，中原地产研究中心统计数据显示，调控前一年北京二手房签约254916套。
报道称，在2017年3月政府开始实施“史上最严楼市政策”后，调控后一年北京二手房签约仅120821套，成交量下跌52.6%。北京新建商品房仅成交23388套，同比下调幅度达48.7%，刷新历史最低纪录。与此同时，今年3月北京各区二手房价格较2017年同期下跌8%至30%不等。
据香港亚洲时报在线报道，自2017年3月以来，北京不断提高本市购房门槛，包括提高二套房首付比例、要求非京籍购房者纳税需连续60个月，并出台了各种限购措施。
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