绿营拿花莲地震善款大做文章 台媒：赈灾也分蓝绿

原标题：绿营拿花莲地震善款大做文章 赈灾也分蓝绿？

[环球时报驻台北特约记者 余潞]花莲地震后，岛内外不少人捐款救助，但有心人却拿善款去向大作文章，19日出现“退款潮”。一些岛内媒体感慨，原来在台湾，赈灾也分蓝绿。

据台湾《中国时报》19日报道，有心人近日在网络发布近20亿元（新台币，下同）善款“用途不纯”的文章，称前“行政院长”张善政所主持的“善款监督委员会”以善款图利相关行业，其中有8.7亿拟补助花莲当地观光和建筑业者等。有网民称，若善款被拿去补助当地业者，他们就要申请“将捐款拿回来”。其中“馆长”陈之汉要求退还100万元，“486团购”执行长陈延昶也要求退款。

绿营趁机大做文章。民进党“立委”19日在“立法院”质询时称，花莲赈灾善款约20亿元，其中花莲县政府打算把4亿元花在观光纾困上，4亿元补助石材业者，不是全数用于救助灾民。“内政部长”叶俊荣回应称，“灾防法”规定善款要专款专用，当然要尊重捐赠者的指定用途。

19日，花莲县长召开记者会称，捐款人如有疑虑，可以退回捐款。他说，花莲县整个救灾及补助标准都参考高雄气爆、台南地震和“八八风灾”的标准，以上都有使用善款救助产业灾民的例子；如果花莲没有短时间救助起来，产业一一倒闭，会有超过10万个家庭受到影响，后果不堪设想。花莲县长同时批评有人发动网军煽风点火，相当不道德。有消息称，部分网民选择相信张善政的为人，认为由他主持“善款监督委员会”是好事，有心人士把赈灾分蓝绿，心态可议。

《中国时报》19日称，以高雄气爆为例，45亿元善款中非受灾户、在管制区内的家庭户慰问金达1.73亿元，台南震灾也有善款补助学校，而花莲提出的纾困补助贷款等达4亿元，“一样都是天灾，花莲赈灾善款却被人拿来大做文章”。更何况补助纾困业者，一来是业者真的因地震受到影响才申请的钱；二来这些都是贷款，以后要还，政府只是补助利息，“有心人却在网络上写得像是不用偿还，企图鱼目混珠”。

责任编辑：刘光博