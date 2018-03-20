“台旅法”刚生效陈菊就访美 台媒：试探大陆反应

原标题：“台旅法”刚生效陈菊就访美 是在试探大陆反应？

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]美国总统特朗普上周刚签署“台湾旅行法”，高雄市长陈菊和“行政院政务委员”邓振中等官员就接连造访华盛顿。不过，台美关系的热乎在一些媒体看来就像白雪公主吃的毒苹果，这些媒体提醒蔡英文当局千万不要高兴过头。

重量级官员先后访美

陈菊于美国东部时间17日晚8时许抵达纽约肯尼迪机场。她在机场接受采访时称，“台旅法”的通过对台美关系是重要一大步，期盼台湾能有更多的国际空间。据台湾《中国时报》19日报道，她此行主要是应华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）邀请，20日将在该中心以“我的4000天与40年：台湾的民主之路”为题发表演说，其间除了拜会行政部门官员外，也会与国会议员见面或通话。报道称，陈菊是绿营重量级政治人物，岛内传闻她可能接任“总统府秘书长”，因此她的到访受到关注，可能在华盛顿见到白宫国安会亚洲事务资深主任博明以及国防部亚太事务助理部长薛瑞福等美方资深官员。不过，“美政府大门不可能一下子就全开，让陈菊直接进政府机关见官员，但可能会安排巧遇，并测试大陆反应”。

在陈菊之后，身兼“行政院”经贸谈判办公室总谈判代表的“政务委员”邓振中18日也率经贸官员赴华盛顿，预计停留一周，力争台湾钢铝豁免关税。

美国又打“台湾牌”

熟悉台美关系的人士称，一般而言，台湾的市长访问华盛顿不是问题，除非是“总统”参选人等具特殊身份的政治人物，否则不大会安排与美资深官员见面的行程，陈菊算是特例。不过，尽管时间点落在“台旅法”刚刚生效之后，但是她和邓振中的访美与“台旅法”的通过、台美官员互访没有直接关系。

联合新闻网评论称，陈邓先后访问美国，虽可视为时间上的巧合，但陈菊此行可能拜会白宫、国防部等美方资深官员的行程，也让这趟所谓的市政行程增添许多政治意涵，恐怕会让北京在中美关系的一中问题上更警惕，也会以更紧缩做法处理两岸关系尤其是台湾拓展国际空间方面。文章说，尽管特朗普就算不签署，“台旅法”也会自动生效，但他选在自动生效的最后一刻签署背书，这样的动作多少有打“台湾牌”的意味，“美对陈菊的礼遇，固然可以说是陈菊即将北上任要职的重视，也可以视作行政部门履践台旅法的试金石”。

有三个重要观察点

《中国时报》19日提醒说，特朗普签署“台旅法”，鼓励美台之间所有层级互访，相当于让美国的力量堂而皇之介入台湾海峡，这是北京绝对无法容忍之事。大陆必然更警觉外力介入内政，将祭出更严厉的对美和对台政策。中央日报网络报直言，“台湾旅行法”把中美关系推到了风口浪尖上，也给两岸关系带来巨大的不确定性，一旦美台充分利用这一法律搞牵制大陆的活动，不排除台海局势出现地动山摇的可能。文章说，“台湾旅行法”生效对台湾将是“短多长空”，台美交流及高层互动固然可能增强，但突破势必付出代价，台湾在经贸和军售的谈判上，即使不让美方予取予求，也一定要做重大让步；更可悲的是，在未来中美角力过程中，台湾不只完全处于被动，也把自己逼入墙角，无形之中使两岸终局摊牌阶段提前，“这对台湾究竟是福是祸？难道还不清楚吗？”

香港中评社的社评认为，接下来有三个重要观察点：一是大陆会有何实质反应；二是美国会如何拿捏台美高层互访尺度，美国在台协会（AIT）台北内湖新馆预定6月启用，届时美国会由何等层级官员来台主持，会不会如AIT前处长杨苏棣去年所言AIT将有陆战队员进驻；三是夹在美国与中国大陆之间的台湾，要如何应对“台旅法”这颗带毒的苹果？文章最后说，台湾利益不会是美国的最高利益，美国如今把台湾绑在与大陆对抗的前沿拖着跑，“台湾能否适时踩刹车，防止因两岸对撞受伤，将取决于蔡英文的智慧”。

责任编辑：刘光博