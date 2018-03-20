北京今晚24时停止供暖 与往年相比已延长5天

原标题：北京今晚24时停止供暖
新京报快讯（记者信娜）北京将于今晚（3月20日）24时停暖。与往年相比，供暖时间延长了5天。相关负责人提醒，由于多数管线内仍有余水，供暖结束一周内不要改装暖气管线，以免引起漏水。
此前，北京市城市管理委曾发布公告，自3月15日起，北京出现了一次较明显的降温天气过程。为确保居民平稳度过此次降温，2017至2018年居民采暖延期至2018年3月20日24时结束。
记者了解到，供暖启动和停止都均需要一个过程，按照地域及不同供热系统，逐渐停暖。因此，即使停暖后，市民家中的暖气也不会马上凉下来，室内的温度依然能够保证。
相关负责人提醒，停止供暖后，居民不要将暖气片和管道中的水自行放掉，暖气水可延长暖气片和管道的使用寿命。此外，由于多数管线内仍有余水，供暖结束一周内不要改装暖气管线，以免引起漏水。
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