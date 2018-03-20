台作家：蔡当局做的这件事 印证蔡英文比马英九笨

原标题 台作家：蔡当局做的这件事 印证蔡英文比马英九更笨
[环球网综合报道]2012年，英国《经济学人》杂志封马英九为“bumbler（笨蛋）”；2015年，美国《时代周刊》亚洲版总编发文以“loser（输家）”形容马英九。对此，岛内著名作家王丰表示，很多人说马英九笨，我看蔡英文未必比马英九高明到哪里。民进党当局“卡管”（台大校长管中闵），或许“台独”人士拍案叫好，但实际上根本是自断民进党当局与知识分子血脉关系的愚蠢行径。
据台湾“中时电子报”3月20日报道，王丰在脸书发文“卡管？蔡政府自绝生路”，内容提及余光中、李敖、洛夫这批幼少来台，接续大师香火，传承中原文化的过渡期文人，勉强撑持台湾的文化门面，如今他们相继殒落，令人叹息台湾真正进入没有英雄、没有大师的沙漠时代。
王丰表示，两蒋时代台湾地区大师云集，对大知识分子捧在手掌心。哪像今天的台湾当局，一下子羞辱这个，一下子又“卡”那个，反正非我族类就让你不得超生。知识分子不同颜色的，就打压就给你好看。
王丰也感叹，70、80年代留学英美的蔡英文，好的不学，竟然在复制1950年代的麦卡锡，用美国人六七十年前的“老古董”政治干预手段，当执政宝典，扭曲学术，黑手伸进学府，这实在是台湾悲哀。
他最后说，民进党当局“卡管”，或许“台独”人士拍案叫好，但实际上根本是自断民进党当局与知识分子血脉关系的愚蠢行径。蔡英文民调已经够低，还在打压知识分子，真不知“卡管”的决策是哪位“台独”分子的笨蛋建议，蔡英文竟然也言听计从。很多人说马英九笨，蔡英文，我看也未必比马英九高明到哪里。事实似在慢慢印证：蔡英文比马英九笨。
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