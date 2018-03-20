原标题 韩媒：北京首尔将建“细尘热线” 改善空气质量

参考消息网3月20日报道 韩媒称，首尔和北京市政府19日商定委任联络官负责交流这两座首都城市的细尘情况，官员们称之为“细尘热线”。

据韩联社3月19日报道，首尔-北京合作委员会举行两年一次的会议期间，首尔市长朴元淳和北京市长陈吉宁商定组建一个空气质量联合研究小组来设法减少细尘。

报道称，双方同意定期举行空气质量论坛，并轮流为市政府官员举办与环境有关的培训。官员们说，作为协议的一部分，首尔将于20日主办一次关于如何减少细尘和挥发性有机化合物的研讨会。

报道称，官员们表示，虽然两个城市曾承诺要按照一个大致框架在环境问题上合作，但这是双方首次签署包含行动计划具体细节的谅解备忘录。

“我们已经制定了在空气质量领域进行实质性合作的办法，这是两个城市共同关心的问题，也是需要解决的最紧迫问题，”朴元淳说，“这将是致力于减少细尘的市政外交的一个重要转折点。”

报道称，官员们说，除了环保方面的合作，两个城市还商定携手进一步加强经济合作，比如吸引对初创企业的投资和举办贸易咨询会。

责任编辑：张岩