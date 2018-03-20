赖清德再出狂言:希望明年“台湾省政府”预算为空

原标题：赖清德再出狂言：希望明年“台湾省政府”预算是空的！

赖清德在答询时再出狂言（图片来源：“中央社”）

[环球网报道 记者 徐亦超]台当局“行政院长”赖清德20日在“立法院”回答质询时再次爆出惊人之语，声称希望在筹编明年“台湾省政府”预算时，“省政府”的预算是空的。至于“福建省政府”（编者注：即金马地区）、“台湾省咨议会”等预算也会少编。

据台湾“中央社”3月20日报道， 一向持“急独”主张的“时代力量立委”林昶佐今天（20日）质询赖清德，“台湾省政府”的英文官方网站上将台湾介绍成一省，台湾到现在还有“台湾省政府”算正常吗？

赖清德回应时声称，“这不正常”，但因为“台湾省政府”的名称写在“宪法”，“行政院”无权取消。不过，“行政院”在筹编明年“台湾省政府”预算时，希望“省政府”的预算是空的。至于“福建省政府”（编者注：金门、马祖地区）预算、“台湾省咨议会”预算，或许明年无法达到“零预算”，但是会少编。

值得一提，“台湾省政府”虽然早已在李登辉时期就被“精简”、被“冻结”，但直到如今，也还不是被完全废除。然而，即使“省政府”目前已形同虚设，一些顽固的“台独”分子也容不下这个有名无实的“省政府”，不允许其存在。赖清德今天的表态恰恰说明了这一点。

这已并非赖清德第一次赤裸裸地支持“台独”，早在去年九月，赖清德在“立法院”就喊出自己是“一个主张台湾独立的政治工作者”，他也是台湾第一位以“行政院长”身份公开鼓吹“台独”的人。

针对台湾当下出现的一些极其消极的动向，大陆国台办主任张志军在今年两会的“部长通道”上表示，“如果有人错判形势，执意推动‘台独’分裂，要想拆房毁田，拆毁我们这个家，包括台湾同胞在内的所有中国人绝不答应，整个中华民族也绝不会答应。”

他也强调，“台独”势力的作为必是徒劳的，大陆有坚定的意志、充分的信心，更有足够的能力遏制各种形式的“台独”分裂行径。

责任编辑：初晓慧