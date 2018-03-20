美学者喊话蔡英文：美国政府不可靠 当心变成棋子

原标题：美学者喊话蔡英文拒绝升级“美台关系”：美国政府不可靠

蔡英文（资料图）

[环球网综合报道]美国总统特朗普上周签署了所谓的“台湾旅行法案”，据台“联合新闻网”转引美《外交》杂志，美学者林奇（Daniel Lynch）19日对此撰文表示，特朗普可能在任期内“打台湾牌”，蔡英文不受“美台关系升级”才较明智。

在这篇题为“特朗普打台湾牌，不必要地激怒中国”的文章中，林奇表示，特朗普借由签署“台湾旅行法”，宣称他会考虑让“美台高层”接触。现在“台湾旅行法”卷入了特朗普政府的多项混乱中，因此比起促进台湾的“安全”，这项“法案”更可能会起伤害的作用。

林奇称，由于无法确认美国实际上会做什么，所以大陆已经觉得有必要用“最坏的可能情况”拿出来警告美国。去年12月，中国驻美公使李克新访问华盛顿时就说，“美国军舰抵达高雄之日，就是解放军武力统一台湾之时”，这是10年或10多年来未闻、罕见而明确的警告。

林奇说，特朗普很有可能在任内冒着风险打“台湾牌”。如果特朗普将“美台关系”大幅升级，台湾可能“欢欣鼓舞”，但对蔡英文来说，抗拒这种诱惑、不接受这种改变才是比较明智的，否则便是将台湾变成棋子。特朗普政府太无章法，太混乱，不是个可靠的伙伴，在美国第一”的政治基本盘，美国“不会为台湾走向战争”。

对于美国通过所谓的“台湾旅行法”，中国外交部发言人陆慷表示，中方注意到了有关报道。中方再次强调，有关法案严重违反一个中国政策和中美三个联合公报确立的原则，干涉中国内政。中方对此表示坚决反对，敦促美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，慎重处理台湾问题，不要与台湾进行任何官方往来和接触，不得向“台独”势力发出任何错误的信号，希望美国能够以实际行动维护中美关系大局以及双方在国际事务中的合作。

责任编辑：张建利