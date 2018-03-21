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台军方：辽宁舰今天中午脱离“防空识别区”

台军方：辽宁舰今天中午脱离“防空识别区”
2018年03月21日 13:37 环球网
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　　原标题：台军方：辽宁舰今天中午12：30脱离“防空识别区”

资料图：辽宁舰资料图：辽宁舰

　　[环球网综合报道]台当局防务部门负责人严德发21日表示，解放军航母“辽宁号”20日进入台湾海峡，他并声称，对于解放军跨区航训都有“全程监控、掌握”，目前不便评论。21日中午，台湾军方发布了详细新闻稿，透露了“辽宁号”的行踪。

　　台湾《联合报》3月21日报道，台军方今天中午发布新闻稿表示 ，辽宁号航空母舰编队于昨天晚间20时进入东北“防空识别区”，沿台湾海峡中线以西航行。今日中午约12时30分脱离“西南防空识别区”，继续向西南航行，判为执行跨区训练。

　　台“国防部”称，派出机舰进行“全程监侦与应处作为”，并无异常状况，吁请民众安心。

　　此前，严德发21日赴“立法院外交及国防委员会”专案报告，民进党“立委”罗致政质询时问，“中国大陆航空母舰辽宁号18日至19日在东海有军事活动，20日进入台湾海峡，是否属实？”

　　严德发证实此事，他也声称，有关辽宁号跨区航训，防务部门都有“全程监控、掌握”，目前不便评论，若该进入衡山指挥所（台军最高指挥中心），就会进去。

　　此前，辽宁舰航母编队在2013年年底、2016年年底、2017年年中和2018年进行了4次跨海区训练，从台湾海峡经过对于航母编队来说已是熟门熟路。而“台湾战略学会”荣誉理事长王昆义早前受访时也认为，随着解放军军力的跃升，航母突破“第一岛链”航训将日益常态化，路过台湾会越来越平常。

　　值得注意的是，这也是严德发今年2月就任台湾防务部门负责人之后，辽宁舰航母编队第一次进入台湾海峡。

责任编辑：张岩

辽宁舰航母
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