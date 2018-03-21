教育部:中小学竞赛获奖结果不得作为招生入学依据

原标题：教育部：中小学竞赛的获奖结果不得作为招生入学依据

新京报快讯（记者 王俊）今天（3月21日）教育部发布《公告》指出，面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的结果只能视为荣誉，不得作为中小学招生入学依据；各级教育行政部门和学校不得承认违规开展的此类活动的成绩或结果。另外，未经教育部批准，各类竞赛、挂牌、命名及表彰等活动不得冠以“全国”字样。

这份全称为《关于规范管理面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的公告》（简称《公告》）提出，批准面向基础教育领域的各类竞赛、挂牌、命名及表彰等活动，应有法律法规或省部级以上文件为依据，坚持从严控制、严格审批，原则上不得举办面向义务教育阶段的竞赛活动。未经教育部批准，各类竞赛、挂牌、命名及表彰等活动不得冠以“全国”字样。

《公告》要求，组织实施的竞赛、挂牌、命名及表彰等活动，必须坚持公益、自愿原则，不得以任何理由和条件强行要求学校或学生参加此类活动，不得收取活动费、报名费和其它各种名目的费用，不得组织培训，不得推销或变相推销相关资料、书籍或商品。

对未经批准、违规举办的此类活动将发现一起、处理一起，坚决查处一些“山寨社团”“离岸社团”举办以营利为目的的所谓“国际”“全球”“大中华”赛事。

此外，《公告》强调，面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的结果只能视为荣誉，不得作为中小学招生入学依据。 记者注意到，近年来，华杯赛”、“学而思杯”、“希望杯”等“杯赛”热度不减，不少中学依托社会培训机构通过各种竞赛选拔学生。今年年初，教育部等四部门联合《关于切实减轻中小学生课外负担 开展校外培训机构专项治理行动的通知》，整治校外培训。《通知》颁布后，不少“杯赛”叫停。比如，原定于3月10日举行的第23届“华杯赛”决赛，已确定暂缓举行。另一备受关注的“学而思杯”也不再举办。

责任编辑：张玉