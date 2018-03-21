外交部：如有人逼我们打贸易战 我们一不怕二不躲

原标题：华春莹谈中美贸易战：一不会怕二不会躲

在3月21日外交部例行记者会上，有记者问及：根据《华尔街日报》等报道，美国商会、全美零售商协会、美国信息技术产业理事会等代表美国大企业的45家贸易协会联名向政府请愿，敦促不要对中国征收关税，警告如强行征税将损害美经济、消费者和竞争力。另外，有报道称，芝加哥布斯商学院举办的“全球市场倡议”IGM论坛上，43名顶尖经济学家警告，征税无助于改善美国人生计，反而可能损害大部分美国人的利益。与此同时，根据欧洲媒体报道，美国贸易代表表示，欧盟要想豁免美对欧征收钢铁和铝关税，就必须和美一起应对中国钢铁“倾销”。你对此有何回应？

华春莹：近期关于美国与其他国家，包括美国与中国贸易摩擦问题，各方都很关注，也都纷纷表达了对维护正常国际贸易秩序和世界经济稳定的担忧。对此我们也在不同场合明确表达了中方的立场。

我愿就你提的问题再强调几点：

一、中美经贸关系的本质是互利共赢的，近40年来，中美经贸合作给两国提供了巨大市场，创造了大量就业机会，还非常可观地降低了美国家庭的平均开支负担。我看到过一个数字，2015年中美经贸合作帮助每个美国家庭节省了约850美元。如果美方没有从中美经贸合作中获取实实在在的利益，中美经贸合作不可能得到如此持续快速的增长。

二、中方从不刻意追求顺差。造成当前中美贸易不平衡的因素是多方面的，解决的正确思路是扩大对彼此市场的开放，做大合作蛋糕，而不是打什么贸易战，或者强买强卖。

三、打贸易战没有赢家。这个世界上没有谁能穿着传说中刀枪不入的“金丝软猬甲”，乱舞大棒伤人，自己却毫发无损。你提到多家美国贸易协会的请愿、多名经济学家的观点以及世界多国的反应都明白无误地表明了这点。我还看到有报道说，根据美国国内一份民调，半数美国人反对提高钢铝产品关税。还有观点认为征税行为将对美制造业等下游产业造成严重冲击，导致其他经济部门减少18万个就业机会。

四、中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。如果美方采取损害中方利益的行动，中方必将采取坚决和必要的应对措施，维护好自身的正当权益。

责任编辑：桂强