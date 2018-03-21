地方机构改革要求明年3月底前基本完成 否则问责

原标题：地方机构改革要求明年3月底前基本完成 落实不到位将被问责 |政解

新京报快讯（记者郭超）《深化党和国家机构改革方案》今天对外公布，方案提出地方机构改革时间表，要求所有地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。国家行政学院一级教授王伟认为，此次地方机构改革明确提出，要坚决执行党中央明确的改革任务，改革完成后，中央要对地方改革落实情况督查，相信对执行不到位的情况问责力度会很大。

方案对地方机构改革提出明确要求，首先从时间上看，明确各地要坚持蹄疾步稳、紧凑有序推进改革。省级党政机构改革方案要在2018年9月底前报党中央审批，在2018年年底前机构调整基本到位。省以下党政机构改革，由省级党委统一领导，在2018年年底前报党中央备案。所有地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。

王伟说，在历次机构改革中，都提出了具体时间表。地方机构改革必须按照这个时间表进行，才能保证党和国家机关以及各地方党政机构同步运转。

同时，方案中提到，“在省市县对职能相近的党政机关探索合并设立或合署办公，市县要加大党政机关合并设立或合署办公力度。”王伟认为，这项要求是因为有些部门职能是交叉、重叠的，随着改革大幕开启，要科学配置机构，减少这种重叠情况。王伟分析称，对地方深化机构改革的要求中着重提出这一点，原则是要着力完善维护党中央权威和集中统一领导的体制机制，省市县各级涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能要基本对应。

方案提出，“加大部门间、地区间编制统筹调配力度。在省（自治区、直辖市）范围内，打破编制分配之后地区所有、部门所有、单位所有的模式，随职能变化相应调整编制。”王伟认为，以往的机构改革在地方推行过程中，出现过部门以利益为主导，借由改革扩张部门职权、要编制。此次改革方案则非常明确地提出，要强化机构编制管理刚性约束，坚持总量控制，严禁超编进人、超限额设置机构、超职数配备领导干部。结合全面深化党和国家机构改革，对编制进行整合规范。对党中央明确的改革任务要坚决落实到位，涉及机构变动、职责调整的部门，要服从大局，确保机构、职责、队伍等按要求及时调整到位，不允许搞变通、拖延改革。

“每次机构改革，都会有政策落实督查。”王伟说，此次改革强调中央统一部署，要加强对各地区各部门机构改革落实情况的督导检查，各地区各部门推进机构改革情况和遇到的重大问题要及时向党中央报告请示。可以看出，党中央要求各地深化落实改革要求的决心，如果有落实不到位的问题，相信问责也会很严厉。

责任编辑：张义凌