马建堂人民日报撰文：新时代经世济民的思想丰碑

原标题：新时代经世济民的思想丰碑（深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想）

马建堂

党的十八大以来，习近平同志以马克思主义政治家、理论家的深刻洞察力、敏锐判断力和强烈的历史担当精神，深刻回答了新时代中国经济怎么看和经济工作怎么干等重大问题，形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。这一立足国情、放眼世界、引领未来的经济思想，闪耀着马克思主义真理光芒，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是对改革开放以来特别是新时代中国经济建设实践经验的深刻总结，是做好新时代经济工作的根本遵循，也为解决人类发展问题贡献了中国智慧和中国方案。

坚持加强党对经济工作的集中统一领导

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央观大势、谋全局、干实事，坚持稳中求进工作总基调，成功驾驭了我国经济发展大局，我国经济实力再上新台阶，社会主义现代化事业沿着正确方向胜利前进。这些成就的取得，根本在于坚持党中央对经济工作的集中统一领导，在于习近平新时代中国特色社会主义经济思想的科学指导。

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。我们党是执政党，经济工作是党治国理政的中心工作。抓好经济工作，我们党责无旁贷、义不容辞，党中央必须对经济工作负总责、实施全面领导。加强党对经济工作的集中统一领导，有利于集思广益、凝聚共识，有利于调动各方、形成合力。在2017年中央经济工作会议上，习近平同志突出强调，坚持加强党对经济工作的集中统一领导，保证我国经济沿着正确方向发展。面对新时代新任务、新机遇新挑战，只有牢固树立“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导经济工作，坚持加强党对经济工作的集中统一领导，全面提高党领导经济工作的能力和水平，才能决胜全面建成小康社会，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

坚持以人民为中心的发展思想

“为政之道，以顺民心为本，以厚民生为本”。民生始终是习近平同志念兹在兹的重大关切。发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，是习近平新时代中国特色社会主义经济思想贯穿始终的一条“红线”。习近平同志指出，带领人民创造美好生活，是我们党始终不渝的奋斗目标。必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。“小康不小康，关键看老乡”“推动居民收入增长和经济增长同步”“绿水青山就是金山银山”“让老百姓呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的食物、生活在宜居的环境中”“把人民健康放在优先发展战略地位”等等，习近平同志的这些重要指示已经深入人心，成为引领经济社会发展的重要指针。

以人民为中心的发展思想充分体现了人民是推动发展的根本力量的唯物史观，是对马克思主义关于人的自由全面发展思想的继承和发展，是对中华优秀传统文化的传承和发扬，反映了中国特色社会主义的本质要求。党的十八大以来，我们党深入贯彻以人民为中心的发展思想，一大批惠民举措落地生根，城乡居民收入持续增长，脱贫攻坚取得历史性成就，以人为本的新型城镇化顺利推进，生态环境治理取得明显进展，作为国家主人的亿万人民更多更公平地分享改革发展成果。当前，中国特色社会主义进入新时代，我们要把以人民为中心的发展思想贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中，始终坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

坚持立足大局把握经济社会发展规律

做好经济工作，首先要对所处发展阶段有正确判断，对发展规律有准确把握。党的十八大以来，习近平同志准确把握我国经济社会发展规律，深刻洞察经济发展阶段演进和经济运行走势，作出了我国经济发展进入新常态的重大判断。习近平同志指出，当前，我国经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点。适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。要适应和把握我国经济发展进入新常态的趋势性特征，彻底抛弃用旧的思维逻辑和方式方法再现高增长的想法，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路。

经济发展进入新常态的重大判断，科学回答了我国经济所处的发展阶段和历史方位，揭示了新阶段经济运行的客观规律，对于我们科学应对国际金融危机，顶住经济下行压力，确保经济始终运行在合理区间，发挥了重大作用。在此基础上，2017年的中央经济工作会议作出“中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重大判断，进一步深化了对经济社会发展规律的认识，明确了推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的基本要求。

坚持以新发展理念引领高质量发展

理念是行动的先导。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把我们党关于发展的理论提升到新境界。五大发展理念相互贯通、相互促进，是具有内在联系的集合体。其中，创新解决的是发展动力问题，协调解决的是发展不平衡问题，绿色解决的是人与自然和谐问题，开放解决的是内外联动问题，共享解决的是社会公平正义问题。从适应、把握、引领经济发展新常态到以新发展理念引领高质量发展，集中体现了以习近平同志为核心的党中央对经济社会发展规律的新认识。

新发展理念是习近平新时代中国特色社会主义经济思想的主要内容，是新时代推动高质量发展的战略指引和根本遵循，是中国在全球发展舞台上发出的中国声音。高质量发展，就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，必将有力推动我国成功跨越“中等收入陷阱”，必将有力推动我国进一步走近世界舞台中央，必将极大丰富世界发展思想宝库中的中国元素。

坚持把推进供给侧结构性改革作为经济工作主线

举一纲而万目张，解一卷而众篇明。抓主要矛盾和矛盾的主要方面，是马克思主义唯物辩证法的重要方法论。进入新时代，原有发展模式下的旧问题和新阶段产生的新问题相互交织，单纯依靠需求侧的“三驾马车”已经难以有效解决发展动力问题，更难以解决发展质量问题，迫切需要从供给侧发力，着力解决供求不匹配和重大结构性失衡问题。习近平同志指出，供给侧结构性改革，最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革；必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动我国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

供给侧结构性改革是解决当前我国经济诸多难题的良方，是我国形成优质高效多样化供给体系的关键，是一个融结构优化和改革创新于一体的系统设计。可以说，从“三期叠加”到“新常态”再到供给侧结构性改革，是一个实践探索、认识深化的过程，既解决了对经济形势“怎么看”的问题，又为“怎么干”指明了方向。近年来，我们坚持以供给侧结构性改革为主线，努力推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，着力振兴实体经济，深入实施质量战略，推动创新驱动发展，增强国有经济活力、控制力和影响力，激发非公有制经济活力和创造力，不断为经济发展注入强大动力。当前，应坚持以供给侧结构性改革为主线，建设现代化经济体系，促进我国经济加快向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演化，推动高质量发展不断取得新进展。

保持战略定力，坚持底线思维

底线思维能力，就是根据客观实际设定最低目标，立足最低点，争取最大期望值的能力。当前，我国正处于跨越“中等收入陷阱”并向高收入国家迈进的历史阶段，经济、政治、文化、社会、生态以及军事等各方面风险交织叠加，面临的矛盾和问题尖锐复杂。习近平同志多次强调：“要善于运用‘底线思维’的方法，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，这样才能有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权。”事实说明，只有对事物发展的最坏结果进行预判，凡事从坏处准备，才能守住底线，努力争取最好的结果。保持战略定力，坚持底线思维，就要把防风险摆在突出位置，“图之于未萌，虑之于未有”，力争不出现重大风险，即使出现重大风险也能扛得住、过得去。

防范化解重大风险是党的十九大确定的三大攻坚战之一，是我国经济持续健康发展的重要保障，是实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必要条件，也是对底线思维的创造性运用。防范化解经济领域的重大风险，关键是预防和化解金融风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。习近平同志高度重视经济金融安全，认为维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事，强调“金融稳，经济稳”。抓住金融安全就抓住了经济风险防范的“七寸”。党的十八大以来，我们坚持底线思维，把金融风险防范放在更加突出的位置，妥善应对“钱荒”和汇市股市异常波动等风险，及时处理金融大案要案，维护了国家经济安全。新时代，只要我们按照习近平同志的要求，把握好回归本源、优化结构、强化监管、市场导向等做好金融工作的重要原则，强化风险防范的顶层设计，处理好治标与治本、国际与国内的关系，就一定能守住不发生系统性风险的底线，确保国家长治久安和人民安居乐业。

责任编辑：张建利