原标题：美驻台机构搬家或有“大动作” 派驻海军陆战队？

[环球时报驻台北特约记者余潞]就在“台湾旅行法”生效使台美关系备受瞩目之际，美国在台协会（AIT）台北办事处又公布即将搬家的消息。美国是否派海军陆战队进驻以及何等层级官员出席搬迁典礼，都在岛内引发关注和议论。

今年夏天搬家

美国在台协会台北办事处将于今年夏天从台北大安区搬到内湖新址。据台湾《联合报》21日报道，AIT在官方脸书上公布视频，由处长梅健华亲自宣布夏天就要搬家的消息。视频中，梅健华走出AIT现址，搭乘台北捷运到内湖站，向台湾民众介绍新馆所在地，提到新馆将于今夏落成，最后预告“美台合作更上一层楼”。

《自由时报》21日称，由于美国总统特朗普上周签署“台湾旅行法”，外界关注是否会有美国在任官员来台参加落成典礼？AIT发言人游诗雅20日仅表示，典礼相关程序还在准备阶段。台“外交部长”吴钊燮称，双方持续交换意见，美国政府和AIT都在尽量努力，“盼能争取阁员级的官员来台”。

亚洲最贵馆舍

AIT台北办事处目前位于台北市大安区信义路三段，曾经是美军顾问团团本部所在地。联合新闻网21日回顾称，该办事处历史上曾遇过两次重大事件：一次是“刘自然事件”。另外一次是台美“断交”期间，时任美国副国务卿到台湾被上万愤怒民众扔鸡蛋。前“外交部长”钱复回忆说，美官员确实饱受惊吓，当时传出他因隔日见蒋经国，将蛋洗西装送洗，被发现裤裆湿了一大片，“应是惊吓过度，尿失禁了”。

AIT新馆位于台北内湖，造价2.16亿美元，堪称全亚洲最贵的美国驻当地机构，比在巴格达和北京的全球前两大美国大使馆花费还高，而且这座新馆符合国际绿能建筑标准，内有太阳能和污水处理等绿能科技，6.5公顷的占地中仅开发15%，其余保留原始的自然生态。联合新闻网称，新馆原址为驾驶训练学校，是台“外交部”取得并经管的土地，AIT承租99年，租约从2004年底、2005年初开始。根据规划，新建馆舍包括办公大楼、停车场、领务区、维修保养区、绿地与篮球场等。

值得一提的是，新馆舍采取堡垒式布局，并具有反恐设计。外传此次兴建案，不但承包商是美国公司，连兴建的工人都“原装进口”来自美国。

美国陆战队是否进驻成焦点

AIT职员超过450人，从事各种与美国利益相关的工作，如政治意见交换、商业服务、农产品销售、旅游服务及文化交流等；他们名义上为民间组织职员，实际是由美国国务院授权执行相关任务的公务员。

前AIT台北办事处处长杨苏棣去年透露，AIT新址落成启用后，美方将派遣陆战队驻守负责安全维护。他称，这是美国对台湾朋友的承诺；设计新办公大楼之初，就希望能打造一个“陆战队之家”，这是美国驻台人员应得的待遇，“美国在世界各国外交馆舍都有此设施，台北也会有”。此消息一出，随即引发美国对台关系提升的讨论。“中央社”称，台美“断交”后，台北办事处办公地点即无美国陆战队队员驻守，美国也一再强调和台湾维持的是“非官方关系”、美国在台协会是非营利性民间机构，内湖新址若真由美军陆战队驻守，“形同美国将AIT视同驻外使领馆，对美台关系具重大象征意义转变”。文章提到，美国2005年即派武官进驻台北办事处，但相当低调，这些武官和台湾派驻美国的武官一样，不穿军服。AIT官员则称，就算有陆战队驻守AIT，也只是个大约十来人的卫队，和外界传闻的“部队”有些差距。

台“国防部长”严德发21日称，目前没有谈美军陆战队是否驻守，“这由外交部规划，我们配合”。国民党“立委”赖士葆21日担心，外传AIT新馆将成为美国在亚洲的情报中心，台湾可能会有遭大陆报复的后遗症。

有评论认为，美国所谓保护台湾的“政治承诺”本身就是错的。香港中评社21日的评论说，接下来台湾“汉光”演习，美方将派现役将领带队观摩；加上蔡英文或许年内访问美国康奈尔大学，“行政院长”赖清德访问哈佛大学等，都是对大陆粗暴的挑衅，大陆的对台战略布局相信会加速谋划、推进。

责任编辑：张岩