大陆人士：碰中国红线能否承受得起 相关方掂量下

原标题 大陆人士：相关方要掂量一下，触碰中国红线能不能承受得起！

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩 环球时报记者 郭媛丹 范凌志]“大陆航母又来了！”在台海局势因一部“台湾旅行法”而格外敏感之际，台湾媒体21日惊呼大陆出手反制了。台“国防部长”严德发21日证实，大陆海军辽宁舰20日进入台湾海峡。台“总统府”则声称，台军“各种应对措施确实到位”，民众可以放心。

相比台湾的躁动，《环球时报》采访的大陆人士都反应平淡。一位不愿意透露姓名的相关人士21日对《环球时报》记者表示，“这太正常了，还算新闻吗？”对于辽宁舰出现在台湾海峡的时机是否和刚刚通过的“台湾旅行法”相关，是否是解放军的反制措施，这位相关人士表示， 至于是不是反制，各家可以有各家的猜测。但是大陆不屑于用一些小伎俩进行反制。对于损害我们核心利益的相关方而言，大陆反制的手段多得很，也有力得很，我们有这个自信。如果要反制，大陆不需要偷偷摸摸、羞羞答答、遮遮掩掩，任何损害我们核心利益的相关方都要掂量一下，触碰了我们的红线能不能承受得起。

一位要求匿名的军事专家21日接受《环球时报》采访时表示，航母跨海区训练不是第一次，这是正常的例行性训练。至于官方已经接连两次出现没发布消息的现象，这位专家认为，这恰恰说明是正常训练，根本没必要宣布。目前航母跨区训练已经实现常态化，外界应该适应，尤其是台湾方面更应该适应解放军的跨海区训练。

至于此次训练内容，这位专家表示，航母编队的跨海区训练包括验证航母编队远程航海能力以及编队编程方法；同时探索验证航母编队协同作战的训练方法，提高编队的作战能力。他认为，辽宁舰跨海区训练旨在提高能打仗打胜仗的能力，主要目的是维护国家主权安全和领土完整，为捍卫国家领土统一而努力。“对台独势力是一个震慑，这是肯定的。”

责任编辑：张岩