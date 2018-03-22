原标题：武警部队编制改革力度空前 海警力量“当兵入伍”

[环球网军事3月22日报道 环球时报记者 郭媛丹]靴子落地！武警黄金、森林、水电部队官兵集体转业改编为非现役专业队伍；海警力量转隶武警部队；公安边防部队、公安消防部队、公安警卫部队全部退出现役……21日公布的《深化党和国家机构改革方案》中涉及跨军地改革具体调整方案引发强烈关注。

根据改革方案，此次改革按照军是军、警是警、民是民原则，将部分武警部队序列、国务院部门领导管理的现役力量全部退出武警，将国家海洋局领导管理的海警队伍转隶武警部队，将武警部队担负民事属性任务的黄金、森林、水电部队整体移交国家相关职能部门并改编为非现役专业队伍，同时撤收武警部队海关执勤兵力，彻底理顺武警部队领导管理和指挥使用关系。

从改革方案可以看出，改革之后，武警部队不再领导管理武警黄金、森林、水电部队。按照先移交、后整编的方式，将武警黄金、森林、水电部队整体移交国家有关职能部门，官兵集体转业改编为非现役专业队伍。在“精简”的同时，武警部队也有新鲜血液充实进来：海警队伍转隶武警部队。按照先移交、后整编的方式，将国家海洋局（中国海警局）领导管理的海警队伍及相关职能全部划归武警部队。

除了编制上的变化，武警在任务职能上更加清晰化，武警部队不再承担海关执勤任务。参与海关执勤的兵力一次性整体撤收，归建武警部队。

改革之后，意味着从此武警部队担负维护国家政治安全和社会稳定、海上维权执法、防卫作战三类主要任务。

一位观察人士21日对《环球时报》记者表示，此次改革首先是有利于加强党的领导，将武警部队进行体制编制调整，不论是调整退出，还是移交接收，都有利于更好地聚焦核心职能，更有利于中央军委对武警部队的集中统一领导。

对于海警队伍转隶武警，一位海洋问题权威研究人士21日对《环球时报》记者表示，此次海警改革，进一步固化深化前期海上维权执法力量整合的成果，有效解决一直以来海上维权执法力量“多龙闹海”的痼疾，更加有利于维护我国的海洋秩序，有效应对我国海洋方向复杂严峻的多重挑战，有效维护国家主权、安全和发展利益。

对于公安边防部队、公安消防部队、公安警卫部队全部退出现役，据《环球时报》记者了解，这些退出现役的单位流向也各不相同：公安边防部队、公安警卫部队现役编制全部转为人民警察编制。公安边防部队转到地方后，成建制划归公安机关，并结合新组建国家移民管理局进行适当调整整合。其他力量则划归地方；（公安警卫部队转到地方后，警卫局（处）由同级公安机关管理的体制不变，承担规定的警卫任务）公安消防部队和武警森林部队转到地方后，现役编制转为行政编制，划归应急管理部。公安消防部队承担灭火救援和其他应急救援工作，充分发挥应急救援主力军和国家队的作用。武警森林部队承担森林灭火等应急救援任务，发挥国家应急救援专业队作用。观察人士认为，此举有利于强化职能统筹。比如，以往发生重大灾难，经常涉及中央地方多个机构部门。现在公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由新组建的应急管理部管理。这有利于统筹应急力量，用时统一调度，有利于提高灾害救援的效能。

武警黄金部队转为非现役专业队伍后，并入自然资源部，承担国家基础性公益性地质工作任务和多金属矿产资源勘查任务，现役编制转为财政补助事业编制。原有的部分企业职能划转中国黄金总公司。武警水电部队转为非现役专业队伍后，充分利用原有的专业技术力量，承担水利水电工程建设任务，组建为国有企业，可继续使用中国安能建设总公司名称，由国务院国有资产监督管理委员会管理。对此，该观察人士表示，以上举措有利于提高专业素质。武警水电部队转为非现役专业队伍后，组建为国有企业，由国务院国有资产监督管理委员会管理。企业化运作有利于实行专门管理和政策保障，保持其战斗力。

虽然本次改革中涉及武警部队的改革力度不小，但武警部队的基本职责并没有发生变化。国防部新闻发言人此前表示，武警部队改革的核心是加强党中央、中央军委对武警部队的集中统一领导。领导指挥体制调整后武警部队的根本职能属性没有发生变化，中国奉行防御性的国防政策也没有发生改变。

责任编辑：张岩